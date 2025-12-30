Dos entrerrianas en el plantel de Las Yaguaretés para el debut en el SVNS 3.

Las Yaguaretés debutan en Dubai en el SVNS 3, con dos entrerrianas en el plantel y el objetivo de llegar a la final para seguir soñando a nivel mundial.

Arranca un nuevo año y, con ello, un nuevo formato del Circuito Mundial de Seven. Las Yaguaretés, tras consagrarse campeonas del Sudamericano de Lima 2025 y obtener el tricampeonato, lograron la clasificación al flamante SVNS División 3 , un único torneo de ocho equipos que otorgará dos plazas para el SVNS División 2 y que será clave dentro del renovado sistema de competencia internacional.

Este certamen reviste una gran importancia para el seleccionado femenino argentino, ya que para continuar avanzando en el Circuito deberá, como mínimo, alcanzar la final del torneo que se disputará en Dubai entre el sábado 17 y domingo 18 de enero de 2026. En ese contexto, un dato destacado de la convocatoria es la presencia de dos jugadoras entrerrianas: Paula Pedrozo, de La Salle, oriunda de Concordia, y Antonella Reding, de Echagüe, nacida en Villaguay, quienes representarán a la provincia en este importante desafío internacional junto al seleccionado nacional.

Las Yaguaretés, ante un desafío clave en Dubai por el ascenso en el Circuito Mundial

En Dubai, los equipos estarán divididos en dos grupos. El Grupo A estará conformado por República Checa, México, Sudáfrica y Tailandia, mientras que el Grupo B lo integrarán Argentina, Colombia, Polonia y Samoa. Las Yaguaretés debutarán el viernes 17 de enero frente a Samoa a las 03.22 (horario argentino). Luego enfrentarán a Polonia a las 06.38 y cerrarán la fase de grupos ante Colombia a las 09.54.

Las dos plazas en juego en el SVNS 3 otorgarán boletos para el SVNS División 2, instancia que enfrentará a seis seleccionados en tres torneos y que repartirá cuatro cupos para las finales del Circuito Mundial. La primera etapa se disputará en Nairobi los días sábado 14 y domingo 15 de febrero, la segunda en Montevideo el sábado 21 y domingo 22 de marzo, y la última en San Pablo el sábado 28 y domingo 29 de marzo.

Los cuatro mejores clasificados del SVNS 2 accederán al SVNS World Championship, que reunirá a los 12 mejores seleccionados del mundo a lo largo de tres torneos: Hong Kong (viernes 17 al domingo 19 de abril), Valladolid (viernes 29 al domingo 31 de mayo) y Bordeaux (viernes 5 al domingo 7 de junio). Con este nuevo formato, un equipo que inicia el año en el SVNS 3, como es el caso de Las Yaguaretés, puede, avanzando etapa a etapa, llegar a disputar las finales por el título mundial.

De cara a este desafío, el seleccionado dirigido por Nahuel García realizará una Concentración Nacional en Casa Pumas entre el jueves 8 y sábado 10 de enero, para luego viajar a los Emiratos Árabes Unidos. El plantel convocado para representar a la Argentina en el SVNS 3 estará integrado por Virginia Brígido (Córdoba Athletic), Candela Delgado (Cardenales), Malena Díaz (Universitario de Córdoba), Cristal Escalante (Las Águilas), Magalí Gervasio (La Plata RC), Sofía González (CASA de Padua), Francesca Iacaruso (Ciudad de Buenos Aires), Milagros Lecuona (Centro Naval), Azul Medina (Cardenales), Paula Pedrozo (La Salle), Antonella Reding (Echagüe), Talía Rodich (Las Águilas) y María Taladrid (La Plata RC).