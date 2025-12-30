"Playa Olímpica": Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

El programa Playa Olímpica es una iniciativa del Comité Olímpico Argentino (COA) que se realiza en la costa atlántica argentina durante el verano y que este mes de enero sumará a dos ciudades con playas de río: Rosario y Concepción del Uruguay. Del 10 al 24 de enero, la Isla del Puerto convocará a lo mejor del deporte de playa.
Confirmaron la grilla de los eventos deportivos a realizarse en la Isla del Puerto en el marco de la Fiesta de la Playa de Río 2026.
La Subcomisión de Deportes de la Fiesta Nacional de la Playa y la Municipalidad de Concepción del Uruguay a través de la Dirección de Deportes, confirmaron la grilla de los eventos deportivos a realizarse en la Isla del Puerto en el marco de la Fiesta de la Playa de Río 2026 y del Programa “PLAYA OLÍMPICA” del Comité Olímpico Argentino que tendrá como una de sus sedes la ciudad de Concepción del Uruguay.
En este contexto, el deporte cobra una relevancia especial durante la temporada de verano, al promover hábitos saludables, el encuentro comunitario y el disfrute responsable de los espacios públicos.
A través del programa “Playa Olímpica”, impulsado por el Comité Olímpico Argentino, se busca acercar las disciplinas deportivas a vecinos, vecinas y visitantes, fomentando la participación, la recreación y los valores del olimpismo en un entorno natural privilegiado como la Isla del Puerto, consolidando a Concepción del Uruguay como sede de eventos que combinan turismo, deporte y vida saludable y el impulso de la Municipalidad a ese tipo de iniciativas.
El programa Playa Olímpica en 2026 tendrá como sedes en forma simultánea Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Chapadmalal, Miramar, Villa Gesell, Rosario y Concepción del Uruguay. Ofrece una mezcla de deportes (beach handball, vóley, fútbol playa, kite, surf, canotaje, etc.), actividades recreativas, culturales y de concientización ambiental para todas las edades, buscando promover un estilo de vida saludable con el espíritu olímpico.
Se informa que está abierta la inscripción para participar de los diferentes eventos deportivos, y el cronograma de los juegos es el siguiente:
10/01 Y 11/01- TORNEO DE “BEACH VOLEY DE CUARTETAS” FEMENINO Y MASCULINO. Fiscaliza Agrupaciòn de Beach Voley y Dirección de Deportes
10/01 - TORNEO DE “LUCHA DE PLAYA”. Fiscaliza Escuela de Lucha Olímpica del Club Bajada Grande
10/01 - “REGATA DE OPTIMIST” , Fiscaliza Yacht Club Entrerriano
10/01 Y 11/01 TORNEO - “HANDBALL DE PLAYA”. Fiscaliza Dirección de Deportes, CEF Nº 3 y F.E.H.
10/01- “PESCA DEPORTIVA NOCTURNA”, Fiscaliza Club de Pesca “Martín Pescador”
11/01- TORNEO DE “TEJO POR PAREJAS”, Fiscaliza Agrupación de Tejo “El Trencito”
17/01- “35º SEVEN INTERNACIONAL DE LA PLAYA DE RUGBY 2026”. Fiscaliza Club Universitario
17/01 Y 18/01- COMPETENCIAS DE CANOTAJE “SHORT RACE” K1 Y K2 MIXTO. Coordinadora Magdalena Garro
17/01- “HOCKEY ARENA MIXTO”. Fiscaliza Club Tomás de Rocamora
17/01- “REGATAS DE VELEROS”. Fiscaliza Yacht Club Entrerriano
17/01- EXHIBICIÒN DE “WUSHU KUNG FU” PLAYA OLÌMPICA. Fiscaliza Federación Argentina
18/01- DEPORTES NAÚTICOS. Coordina Asociación Uruguayense de Kitesurf y Windsurf
24/01 Y 25/01 - TORNEO DE AJEDREZ FIESTA DE LA PLAYA. Fiscaliza Taller Municipal de Ajedrez
24/01 Y 25/01 TORNEO DE “FUTBOL PLAYA FEMENINO”. Fiscaliza Dirección de Deportes
24/01 Y 25/01 - TORNEO DE “BEACH NEWCOM”. Fiscaliza Liga de Newcom CDU
24/01- “ENCUENTRO DE DEPORTES ADAPTADOS”- Coordina: Escuela Municipal de Deportes Adaptados
24/01 Y 25/01. EXHIBICIÒN DE PADEL ARENA Y DEPORTES NÁUTICOS
Coordina Subcomisiòn de Deportes de la Fiesta Nacional de la Playa 2026.