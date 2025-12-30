Confirmaron la grilla de los eventos deportivos a realizarse en la Isla del Puerto en el marco de la Fiesta de la Playa de Río 2026.

"Playa Olímpica": Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

El programa Playa Olímpica es una iniciativa del Comité Olímpico Argentino (COA) que se realiza en la costa atlántica argentina durante el verano y que este mes de enero sumará a dos ciudades con playas de río: Rosario y Concepción del Uruguay. Del 10 al 24 de enero, la Isla del Puerto convocará a lo mejor del deporte de playa.

La Subcomisión de Deportes de la Fiesta Nacional de la Playa y la Municipalidad de Concepción del Uruguay a través de la Dirección de Deportes, confirmaron la grilla de los eventos deportivos a realizarse en la Isla del Puerto en el marco de la Fiesta de la Playa de Río 2026 y del Programa “PLAYA OLÍMPICA” del Comité Olímpico Argentino que tendrá como una de sus sedes la ciudad de Concepción del Uruguay.

Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

Los Totora despidieron el año con un show en la playa de Nativo Beach, Santa Fe

En este contexto, el deporte cobra una relevancia especial durante la temporada de verano, al promover hábitos saludables, el encuentro comunitario y el disfrute responsable de los espacios públicos.

Playa olímpica

A través del programa “Playa Olímpica”, impulsado por el Comité Olímpico Argentino, se busca acercar las disciplinas deportivas a vecinos, vecinas y visitantes, fomentando la participación, la recreación y los valores del olimpismo en un entorno natural privilegiado como la Isla del Puerto, consolidando a Concepción del Uruguay como sede de eventos que combinan turismo, deporte y vida saludable y el impulso de la Municipalidad a ese tipo de iniciativas.

El programa Playa Olímpica en 2026 tendrá como sedes en forma simultánea Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Chapadmalal, Miramar, Villa Gesell, Rosario y Concepción del Uruguay. Ofrece una mezcla de deportes (beach handball, vóley, fútbol playa, kite, surf, canotaje, etc.), actividades recreativas, culturales y de concientización ambiental para todas las edades, buscando promover un estilo de vida saludable con el espíritu olímpico.

Programa

Se informa que está abierta la inscripción para participar de los diferentes eventos deportivos, y el cronograma de los juegos es el siguiente:

10/01 Y 11/01- TORNEO DE “BEACH VOLEY DE CUARTETAS” FEMENINO Y MASCULINO. Fiscaliza Agrupaciòn de Beach Voley y Dirección de Deportes

10/01 - TORNEO DE “LUCHA DE PLAYA”. Fiscaliza Escuela de Lucha Olímpica del Club Bajada Grande

10/01 - “REGATA DE OPTIMIST” , Fiscaliza Yacht Club Entrerriano

10/01 Y 11/01 TORNEO - “HANDBALL DE PLAYA”. Fiscaliza Dirección de Deportes, CEF Nº 3 y F.E.H.

10/01- “PESCA DEPORTIVA NOCTURNA”, Fiscaliza Club de Pesca “Martín Pescador”

11/01- TORNEO DE “TEJO POR PAREJAS”, Fiscaliza Agrupación de Tejo “El Trencito”

17/01- “35º SEVEN INTERNACIONAL DE LA PLAYA DE RUGBY 2026”. Fiscaliza Club Universitario

17/01 Y 18/01- COMPETENCIAS DE CANOTAJE “SHORT RACE” K1 Y K2 MIXTO. Coordinadora Magdalena Garro

17/01- “HOCKEY ARENA MIXTO”. Fiscaliza Club Tomás de Rocamora

juegos universitarios playa.jpg

17/01- “REGATAS DE VELEROS”. Fiscaliza Yacht Club Entrerriano

17/01- EXHIBICIÒN DE “WUSHU KUNG FU” PLAYA OLÌMPICA. Fiscaliza Federación Argentina

18/01- DEPORTES NAÚTICOS. Coordina Asociación Uruguayense de Kitesurf y Windsurf

24/01 Y 25/01 - TORNEO DE AJEDREZ FIESTA DE LA PLAYA. Fiscaliza Taller Municipal de Ajedrez

24/01 Y 25/01 TORNEO DE “FUTBOL PLAYA FEMENINO”. Fiscaliza Dirección de Deportes

24/01 Y 25/01 - TORNEO DE “BEACH NEWCOM”. Fiscaliza Liga de Newcom CDU

24/01- “ENCUENTRO DE DEPORTES ADAPTADOS”- Coordina: Escuela Municipal de Deportes Adaptados

24/01 Y 25/01. EXHIBICIÒN DE PADEL ARENA Y DEPORTES NÁUTICOS

Coordina Subcomisiòn de Deportes de la Fiesta Nacional de la Playa 2026.