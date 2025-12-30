Uno Entre Rios | El País | Combustibles

Combustibles: por las subas de precios las ventas cayeron fuerte en noviembre

Por los incrementos de precios, la venta de combustibles al público nuevamente mostró en noviembre de 2025 una caída interanual, del 6,5%.

30 de diciembre 2025 · 16:50hs
Combustibles: por las subas de precios las ventas cayeron fuerte en noviembre

Por los incrementos de precios, la venta de combustibles al público nuevamente mostró en noviembre de 2025 una caída interanual, del 6,5%. La baja fue muy pronunciada en el caso del gasoli, que se precipitó 18,6%, según datos de Surtidores.com.

Datos sobre los combustibles

Se comercializaron 1.376.311 m³, frente a 1.472.085,27 m³ del mismo mes de 2024, lo que representa un 6,51% menos. En relación a octubre de 2025, la demanda bajó 1,67% , teniendo en cuenta que octubre tuvo 31 días y noviembre 30.

Los combustibles Premium se mantuvieron estables: la nafta Premium aumentó 1,08% interanual y el gasoil Grado 3, 0,5%. La nafta súper cayó 3,42%, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en un 18,63%, reflejando una menor demanda del sector productivo.

Venta Nafta

De las 24 provincias relevadas, solo Formosa vio crecer la demanda en el último año un 1,1%.

Entre las que más retrocedieron se destacan Jujuy (-11,31%); Santa Cruz (-12,22%) y Córdoba (-13,72%).

Con excepción de Gulf (+14,61%) todas las compañías vieron una caída en sus ventas respecto a noviembre del 2024.

