Por los incrementos de precios, la venta de combustibles al público nuevamente mostró en noviembre de 2025 una caída interanual, del 6,5%. La baja fue muy pronunciada en el caso del gasoli, que se precipitó 18,6%, según datos de Surtidores.com.
Combustibles: por las subas de precios las ventas cayeron fuerte en noviembre
Por los incrementos de precios, la venta de combustibles al público nuevamente mostró en noviembre de 2025 una caída interanual, del 6,5%.
LEER MÁS: Venta de combustibles: cayó 1,2% en octubre y se frenó la racha positiva
Datos sobre los combustibles
Se comercializaron 1.376.311 m³, frente a 1.472.085,27 m³ del mismo mes de 2024, lo que representa un 6,51% menos. En relación a octubre de 2025, la demanda bajó 1,67% , teniendo en cuenta que octubre tuvo 31 días y noviembre 30.
Los combustibles Premium se mantuvieron estables: la nafta Premium aumentó 1,08% interanual y el gasoil Grado 3, 0,5%. La nafta súper cayó 3,42%, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en un 18,63%, reflejando una menor demanda del sector productivo.
De las 24 provincias relevadas, solo Formosa vio crecer la demanda en el último año un 1,1%.
Entre las que más retrocedieron se destacan Jujuy (-11,31%); Santa Cruz (-12,22%) y Córdoba (-13,72%).
Con excepción de Gulf (+14,61%) todas las compañías vieron una caída en sus ventas respecto a noviembre del 2024.