Uno Entre Rios | Ovación | Rocamora

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora anunció la incorporación del escolta venezolano Gendry Correa para el reinicio de la Liga Argentina, tras su paso por Venezuela y Ecuador.

30 de diciembre 2025 · 12:45hs
Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa.

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa.

Mientras el plantel se encuentra en el receso por las Fiestas de fin de año, la dirigencia de Tomás de Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa para que se sume de cara al reinicio de la Liga Argentina de Básquetbol. El jugador de 30 años se desempeñó en la Liga de su país y también en la de Ecuador.

Tras la salida de Agustín Cavallín el Rojo tenía una ficha por cubrir y en las últimas horas lo hizo con la incorporación del venezolano Gendry Correa, un escolta nacido el 9 de septiembre de 1995 en la comunidad de Carapita, Caracas.

Patronato iniciará su camino en el norte del país.

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Matías Morla, ex-abogado de Diego Maradona 

La justicia confirmó el procesamiento a Matías Morla por la "Marca Maradona"

LEER MÁS: El Chuzito González jugará nuevamente en Atenas de Córdoba

Gendry Correa es nuevo refuerzo de Tomás de Rocamora

Embed

Este año jugó en Guaiqueríes de Margarita en la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela y en el Cuenca Basket Club en la Liga Pro de Ecuador. Desde allí lo conoce el entrenador Juan Sebastián Amato.

De hecho, el perimetral de 1.85 de altura aseguró que "la oportunidad que se me da de ir a Rocamora es por mi buena actuación en la Liga de Baloncesto de Ecuador".

"Aún no conozco nada del club, sí he escuchado mucho de la Liga Argentina y que es muy competitiva", aseguró después en relación a su nuevo destino.

A modo de presentación, dijo: "Mis características son la buena defensa, crear espacios para asistir a mis compañeros; tengo buena capacidad para anotar tanto como de tres puntos como media distancia y atacar bien al aro".

Consultado finalmente sobre qué puede aportarle al equipo, respondió: "Energía, intensidad, compañerismo y darle el 100% al club para conseguir victorias".

Rocamora Gendry Correa Liga Argentina
Noticias relacionadas
River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo.

River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

Playa Olímpica: Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

"Playa Olímpica": Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

franco rivasseau busca tener una chance en el arco de patronato

Franco Rivasseau busca tener una chance en el arco de Patronato

Ver comentarios

Lo último

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Ultimo Momento
Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

El Gobierno establece nuevo cuadro tarifario de luz y gas

El Gobierno establece nuevo cuadro tarifario de luz y gas

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Policiales
Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Ovación
Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

Playa Olímpica: Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

"Playa Olímpica": Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

La provincia
Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Dejanos tu comentario