Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Este lunes se inauguró una nueva colonias de vacaciones para adolescentes en el complejo Yarará, ubicado en la zona noreste de Paraná

30 de diciembre 2025 · 12:33hs
Este lunes se inauguró una nueva colonia de verano para adolescentes en el complejo Yarará, ubicado en la zona noreste de Paraná. La iniciativa se incorpora como el tercer espacio de colonia destinado a esta franja etaria y busca ampliar las oportunidades de acceso a actividades recreativas y deportivas durante el receso estival.

La propuesta es fruto de un trabajo conjunto entre el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el Paraná Rowing Club, la Municipalidad de Paraná y el Ministerio de Salud, a través del centro de atención primaria El Charrúa. De esta forma, se garantiza el acompañamiento de equipos profesionales y el desarrollo de actividades en entornos cuidados.

La subdirectora de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía Adolescente del Copnaf, Betiana Fornara, destacó la importancia de sumar este nuevo espacio y señaló: "Que esta colonia se realice por primera vez en el complejo Yarará tiene un valor muy importante, porque amplía el mapa de oportunidades para adolescentes que muchas veces no acceden a estas propuestas. El deporte, el juego y la recreación son herramientas fundamentales para fortalecer la autoestima, generar pertenencia y acompañar trayectorias de vida más saludables".

En el complejo Yarará, que cuenta con piletas, espacios verdes y sectores destinados al esparcimiento, los adolescentes participan de actividades de natación, juegos recreativos y propuestas deportivas. Estas experiencias promueven el uso positivo del tiempo libre, la socialización y la construcción de vínculos en un espacio pensado para ellos.

Acompañaron la inauguración: la directora del Centro de Salud El Charrúa, Carolina Maidana Morelli; el presidente del Paraná Rowing Club, Adolfo Cislaghi y el coordinador de Estrategias Participativas y Fortalecimiento Territorial de la Subsecretaria de Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná, Diego Neri Rivero.

La apertura de nuevas colonias forma parte de una línea de trabajo sostenida que apunta a fortalecer propuestas preventivas y a garantizar que más adolescentes puedan disfrutar del verano en ámbitos seguros y cuidados.

