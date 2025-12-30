Uno Entre Rios | Ovación | NBA

Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic

Un compañero cayó sobre su rodilla y le produjo una lesión. El pivote serbio de Denver Nuggets debió abandonar con dolor el partido de la NBA ante Miami Heat.

30 de diciembre 2025 · 16:02hs
Nikola Jokic en el piso con dolor en su rodilla izquierda

Nikola Jokic en el piso con dolor en su rodilla izquierda, una imagen que preocupó al mundo de la NBA.

El serbio Nikola Jokic, una de las estrellas de la NBA, sufrió una lesión en su rodilla izquierda durante el partido que enfrentó a Denver Nuggets y Miami Heat, y encendió las alarmas en su equipo, ya que no regresó al juego y se espera el parte médico de la franquicia para conocer las secuelas.

Las imágenes muestran cuando Jokic cae al suelo tomándose su pierna con evidentes gestos de dolor. La acción se produjo en el tramo final del segundo cuarto del encuentro disputado en el Kaseya Center de Miami, cuando el serbio de 2.11 metros quedó tumbado en una jugada en la que su compañero, Spencer Jones, aterrizó sobre su pierna izquierda, produciéndose el estiramiento forzado de la articulación. El episodio generó alarma tanto en el propio jugador como en el cuerpo técnico de los Nuggets, los seguidores del equipo y los aficionados de Serbia, generando un clima de incertidumbre acerca del alcance real de la lesión.

Vegetti y Ávila son los jugadores que podrían llegar a Boca.

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

En River querrían sumar al jugador antes del inicio de la pretemporada en 2026.

River sondeó a Benjamín Domínguez

Según la información del medio serbio Meridian Sport, la lesión de Jokic habría resultado “menos grave de lo que inicialmente se temió”. Estas proyecciones preliminares, basadas en fuentes cercanas a la franquicia de Denver Nuggets, sugieren que la dolencia diagnosticada sería una “hipererxtensión de rodilla” y no implicaría daños serios, lo que abre la posibilidad de que el tres veces MVP evite una ausencia prolongada de las canchas.

Aunque se aguarda el diagnóstico oficial por parte del equipo médico de Denver, la reacción inicial del entorno de los Nuggets invita al optimismo.

El momento de la lesión de Nikola Jokic

NBA Nikola Jokic Denver Nuggets Miami Heat
