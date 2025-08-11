Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Un incendio de grandes proporciones se desató en el barrio La Higuera de Concepción del Uruguay, donde dos casillas de madera fueron consumidas por el fuego.

Alrededor de las 17 de este lunes, un incendio de grandes proporciones se desató en el barrio La Higuera de Concepción del Uruguay , entre las calles Reibel y 13 del Norte, donde dos casillas de madera fueron rápidamente consumidas por el fuego.

Al lugar acudieron los móviles 28 y 22 de abastecimiento del cuerpo de bomberos, que trabajaron intensamente para contener el siniestro y evitar su propagación a otras viviendas cercanas.

Mientras desarrollaban su labor, el personal fue agredido con piedras y amenazas verbales por un grupo de vecinos, generando una situación extremadamente tensa y peligrosa para los bomberos, quienes continuaron trabajando a pesar del hostigamiento.

Afortunadamente, no se registraron lesionados entre el personal de emergencia. Las causas del incendio se encuentran bajo investigación, indicó Uruguayenses Digital.

Este hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan a diario los bomberos, no solo por el fuego, sino también por episodios de violencia injustificada que dificultan su accionar y ponen en riesgo su integridad.