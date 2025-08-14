En Concepción del Uruguay van por la Carrera del Año

Este fin de semana en Concepción del Uruguay estarán como invitados Nicolás y Próspero Bonelli, Joel Gassmann, Exequiel Bastidas, entre otros.

El Competición Especial disputará este fin de semana la “Carrera del año” en Concepción del Uruguay, donde tendrá la presencia de pilotos invitados. La actividad para las tres divisiones se iniciará el sábado, mientras que las carreras finales están contempladas para el domingo. El evento también contará con la presencia de la Fórmula Entrerriana y la Fórmula 3 Entrerriana.

El sábado habrá entrenamientos y clasificación, en tanto que el domingo volverán a clasificar, mientras que se correrán las series y finales. Se espera por un gran parque de autos para las cinco categorías que le darán vida al fin de semana más importante de la temporada.

Uno de los pilotos que regresará al automovilismo este fin de semana será el local Próspero Bonelli. Estará a bordo de un Fiat 600 de Ricardo Droqui a quien ayudará en su pelea por el título de Clase 1.

También Nicolás Bonelli dirá presente tras haber corrido el último fin de semana en San Juan Villicum en el Turismo Carretera. Compartirá butaca con su primo Sebastián Elola en la Clase 3 y será una estupenda oportunidad para volver a competir en el automovilismo entrerriano ante miles de seguidores que siguen su campaña nacional.

La presencia de Joel Gassmann

Otro piloto que pelea y ha ganado carreras en el Turismo Nacional estará en pista. Se trata del crespense Joel Gassmann. Con gran experiencia en el escenario uruguayense, Gassmann se subirá a la butaca del Ford Ka de su amigo Facundo Tamay, quien viene siempre trabajando por la victoria en el pelotón de adelante en Clase 3.

Al mismo tiempo, incursionando en el Turismo Nacional, el paranaense Exequiel Bastidas será otra de las figuras del fin de semana. Será dentro de la Clase 3 y junto a uno de los principales animadores del campeonato, el larroqueño Tobías Ronconi y su Fiat Uno.

Otro piloto local con amplia trayectoria que estará en pista será Fabricio Scatena. En esta oportunidad junto a Agustín Picart, quien es uno de los candidatos a la corona en Clase 3 y apuesta todo a esta fecha especial con el respaldo de Scatena, quien además aporta su experiencia como piloto y estratega.

También en Clase 1, Nicolás Galvarini sumará a un piloto de gran apellido. Se trata de Juan Pablo Bessone, hijo del vigente piloto legendario, Ernesto Tito Bessone compartirá butaca con el uruguayense. Lejos de solo ser hijo de... Juan Pablo demuestra una amplia trayectoria en Turismo Nacional, TC Mouras, TC Pista, TCR South América y actualmente Procar 4000.

Luciano Martínez es uno de los que pelea el campeonato y convocó a Tomás Marchesín. El quilmeño, es piloto de Clase 2 del Turismo Pista. Transitando actualmente en la séptima ubicación del numeroso campeonato nacional. Será sin lugar a dudas otro de los jerarquizados volantes que animarán un fin de semana histórico para el automovilismo entrerriano.

Uno de los continuos animadores de Clase 1, Martín Solari compartirá el fin de semana con el joven Juan Pablo Torretta, de pasado en karting y automovilismo entrerriano. Ahora su presente pasa por una categoría nacional como el Procar 4000 lo tiene al piloto de Villaguay corriendo en el ámbito nacional.

Por último, una dupla que habitualmente corren en el Rally Entrerriano no se perderán la carrera del año. Se trata de los hermanos Luciano y Santiago Lambert. Actualmente se desempeñan en el campo del rally, pero fueron parte de la categoría y regresan para tomar el desafío. Para eso contarán con el Fiat 600 del García Competición, y no se descarta una eventual continuidad en el campeonato de la Clase 1.

La Clase 1 (Fiat 600) contará con 24 binomios, sumándose también el local Agustín de Brabandere (Lambert). La Clase 2 tendrá once parejas, mientras que la Clase 3 pondrá en pista 24 autos.