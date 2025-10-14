Llega la Expo Concordia Produce 2025: encuentro de producción, conocimiento e innovación

El encuentro Concordia Produce celebrará la edición 2025 durante este viernes y sábado en el Centro de Convenciones y el Parque Central Viñedos Moulins.

La Municipalidad de Concordia , a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, invita a toda la comunidad a participar de la Expo Concordia Produce 2025, que se realizará los días viernes 17 y sábado 18 de octubre de 9 a 20 en el Centro de Convenciones y el Parque Central Viñedos Moulins.

Este encuentro, que ya se consolida como un espacio clave en la agenda productiva y académica de la región, reunirá a emprendedores, empresas, universidades, organismos públicos e instituciones del sector industrial, comercial y agropecuario. Su objetivo principal es impulsar la vinculación, el intercambio de conocimientos y la generación de oportunidades para el desarrollo local y regional.

Durante dos jornadas, la Expo ofrecerá una amplia variedad de actividades que combinan conferencias, rondas de negocios, exhibiciones, charlas y presentaciones temáticas, promoviendo el diálogo entre los distintos actores del entramado productivo.

Cronograma

El viernes 17 de octubre se desarrollará el acto inaugural a las 9:30 horas, dando inicio a las actividades que incluyen la apertura de stands de producción, industria, comercio e instituciones, una ronda de negocios entre empresas y emprendedores, y la conferencia de la especialista en Relaciones Económicas Internacionales, Cynthia Cabrol.

Por la tarde, se realizarán actividades universitarias, la presentación de la línea Agro del IAPSER, y la Conferencia Magistral del economista Lic. Fernando Marull, titulada “Economía Post Elecciones”, una propuesta que abordará las perspectivas económicas y los desafíos del nuevo escenario nacional.

El sábado 18 de octubre la jornada estará centrada en el CIVERCON (Congreso Internacional de Vinculación Económica Regional), que abordará los desafíos y potenciales para los productores agroindustriales, con la participación de referentes nacionales e internacionales. Además, se presentarán trabajos y posters universitarios, y se desarrollarán charlas sobre Economía del Conocimiento, Digitalización Tributaria y Oratoria Empresarial.

El cierre académico del evento estará a cargo de las conferencias magistrales del Lic. Héctor Laca, sobre “Desarrollo Regional”, y del Dr. Ing. Sergio D. Salimbeni, quien expondrá acerca de la “Inteligencia Artificial en la Producción”.

Finalmente, a las 19:00 horas del sábado 18, se realizará el acto de cierre binacional titulado “Descubriendo la magia de la frontera: Una región turística binacional”, presidido por el Dr. Francisco Azcué, Intendente de Concordia (R.A.), y el Dr. Carlos Albisu, Intendente de Salto (R.O.U.), con la moderación de un representante del EMCOTUR.

Expo Produce

Este encuentro simboliza la integración regional y la cooperación entre ambas ciudades fronterizas, destacando el potencial turístico y económico del corredor binacional.

El Secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer, destacó la relevancia de la Expo y extendió una invitación a toda la comunidad: “La Expo Concordia Produce representa la identidad y la fuerza productiva de nuestra ciudad. Es un espacio donde el conocimiento, la tecnología y el trabajo se encuentran para proyectar un futuro con más desarrollo. Invitamos a los vecinos, empresarios, estudiantes y familias a participar, recorrer los stands y formar parte de esta experiencia que muestra lo mejor de Concordia y de toda la región”.

La entrada será libre y gratuita durante ambos días. Se invita a toda la comunidad a disfrutar de este evento que pone en valor la producción, el conocimiento y la innovación como motores del crecimiento local.