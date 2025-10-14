Uno Entre Rios | Ovación | Marco Reus

Marco Reus sorprende al posar con la camiseta de Diego Maradona

Marco Reus rinde homenaje a Maradona posando con la camiseta de la Selección Argentina usada en el partido tributo al ídolo en 2001 en La Bombonera.

14 de octubre 2025 · 10:59hs
A punto de cumplirse cinco años de la muerte de Diego Maradona, siguen surgiendo homenajes al ídolo argentino desde lugares impensados. Esta vez fue Marco Reus, el histórico delantero alemán, quien sorprendió al posar con la camiseta que la Selección Argentina usó en el partido homenaje al Diez en 2001, celebrado en una emotiva noche en La Bombonera.

La imagen, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, fue tomada en el museo de Los Angeles Galaxy, club de la Major League Soccer (MLS) donde Reus milita desde 2024 tras su extensa carrera en el Borussia Dortmund. En la foto se lo ve posando con estilo: anteojos oscuros, cabello corto y platinado (un look que muchos compararon con el de Rodrigo De Paul), frente a una vitrina con trofeos del club estadounidense.

Marco Reus rinde homenaje a Maradona con la camiseta del partido despedida de 2001

La camiseta que luce Reus pertenece al emotivo encuentro de despedida que tuvo lugar en La Bombonera el 10 de noviembre de 2001, noche en la que Maradona, entre lágrimas, pronunció su icónica frase: "La pelota no se mancha". En ese entonces, el astro argentino acababa de superar una de sus crisis de salud más graves, ocurrida un año antes en Uruguay, que lo dejó al borde de la muerte por una crisis hipertensiva.

Según trascendió, la camiseta llegó a manos de Reus tras una entrevista que realizó a fines del año pasado con Classic Football Shirts, una reconocida tienda y archivo futbolero. En ese encuentro, el alemán tuvo la oportunidad de elegir algunas camisetas para sumar a su colección personal, y no dudó en quedarse con la del homenaje a Maradona.

El gesto no pasó desapercibido. Reus, de 36 años, nunca tuvo vínculo directo con Maradona, pero su elección demuestra que el legado del Diez trasciende generaciones, estilos y nacionalidades. A casi cinco años de su partida, Maradona sigue generando pasión y respeto en todos los rincones del planeta fútbol.

