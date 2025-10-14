Villaguay fue sede del 5° Encuentro Proyección de Desarrollo de Rugby.

Más de 120 jugadores y jugadoras participaron del 5° Encuentro Proyección de Desarrollo, promoviendo el crecimiento del rugby juvenil en la región.

El pasado domingo se realizó en el Club Parque de Villaguay la quinta edición del Encuentro Proyección de Desarrollo , una jornada que reunió a más de 120 chicos y adultos en un clima de compañerismo, aprendizaje y deporte.

Este encuentro forma parte de un proyecto impulsado por la Unión, que comenzó en marzo, y que tiene como finalidad fomentar el crecimiento y la proyección de las divisiones infantiles y juveniles del rugby en la zona de la costa del Paraná y el centro de la provincia.

Encuentro Proyección de Desarrollo (1).jpeg Foto: Gentileza/Prensa UER

La actividad superó ampliamente las expectativas, tanto por la cantidad de participantes como por el entusiasmo demostrado durante toda la jornada. Además del club anfitrión, formaron parte del encuentro Colón Rugby Club, Parque Rugby Club, Club Atlético Unión Rugby Santa Fe, Club Atlético Hasenkamp, La Paz Rugby Club y Pirañas Rugby, generando una rica interacción entre jugadores, entrenadores y familias de distintas localidades.

Desde la organización destacaron el nivel de compromiso de los clubes participantes y remarcaron la importancia de continuar fortaleciendo estos espacios de desarrollo y formación. Asimismo, hubo un reconocimiento especial para el Club Parque, que fue el anfitrión de esta edición, por su destacada labor en la organización y por brindar una infraestructura y atención que estuvieron a la altura del evento.

El Encuentro Proyección de Desarrollo se consolida así como una herramienta clave en la construcción de un rugby federal, inclusivo y con valores, apostando a las nuevas generaciones que representan el futuro del deporte en la región.