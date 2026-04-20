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Agmer Uruguay se manifestó en contra del "sensacionalismo y la ausencia estatal"

"Victimizar o culpabilizar a los jóvenes por estas situaciones solo desvía la mirada de los problemas sociales de fondo", indican desde Agmer.

20 de abril 2026 · 14:34hs
Agmer Uruguay se manifestó en contra del sensacionalismo y la ausencia estatal

Agmer Uruguay se manifestó en contra del "sensacionalismo y la ausencia estatal"

Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), seccional Uruguay, manifestaron su descontento ante los retos virales que insinúan posibles tiroteos en las escuelas. A través de un comunicado, expresaron la ausencia estatal en la toma de decisiones.

"Falsa violencia escolar"

Agmer Uruguay envió un comunicado al que pudo acceder UNO, cuyo fin es pedirle al gobierno provincial trabajar colectivamente en el abordaje de los retos virales que culminan en la "falsa" idea de "violencia escolar":

Este jueves, docentes de Agmer protestarán contra el ajuste, la reforma jubilatoria y por la situación salarial del sector.

Docentes de Agmer se manifestarán contra el ajuste y la Reforma Previsional

Agmer convocó a una jornada de lucha para este jueves 16 de abril entre las 17 y las 19 con concentraciones en distintas localidades de Entre Ríos

Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas

"La semana pasada, el clima escolar se vio alterado por mensajes que anunciaban tiroteos en escuelas de Concepción del Uruguay, una situación que se replicó en otros departamentos y provincias. Este reto viral coloca a las instituciones educativas en el centro de la agenda pública y mediática, instalando en ocasiones enfoques sesgados o sensacionalistas bajo la etiqueta de “violencia escolar”.

LEER MÁS: Docentes de Agmer se manifestarán en los accesos

Desde AGMER Uruguay consideramos imperativo generar espacios de diálogo entre estudiantes y docentes. La "presencialidad cuidada" que establece el protocolo del CGE no podrá alcanzar sus objetivos si estos temas no se abordan colectivamente. Docentes y estudiantes necesitamos instancias de encuentro para tratar ejes fundamentales de la vida escolar: el sentido de pertenencia de nuestros adolescentes, la autoestima, la construcción de identidad y las normas de convivencia. Hoy más que nunca, la labor de escucha y acompañamiento docente es indispensable.

Victimizar o culpabilizar a los jóvenes por estas situaciones solo desvía la mirada de los problemas sociales de fondo, donde los adultos tenemos la mayor responsabilidad. Nos enfrentamos a un Estado ausente en políticas de salud mental, en la mejora de las condiciones laborales docentes y en el mantenimiento de la infraestructura escolar; un contexto donde la violencia verbal y simbólica parece ser la moneda corriente. La crisis social, política, económica y cultural que estamos atravesando no es un hecho aislado, eclosiona en los establecimientos educativos de múltiples formas, siendo las amenazas de tiroteos una de ellas.

Como trabajadores de la educación, exigimos a las autoridades un Estado presente y políticas públicas que contemplen la salud mental de todos los actores del sistema, así como instancias de vinculación real con las familias. No se trata de perder días de clase, sino de ganar espacios que prevengan tragedias y brinden sostén a nuestros adolescentes", expresa el comunicado.

Agmer Concepción del Uruguay Violencia escuelas Comunicado retos virales
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