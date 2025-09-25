Uno Entre Rios | El País | triple femicidio narco

Triple femicidio narco: detalles mafiosos arrojados por las autopsias

Los informes preliminares de las autopsias dan cuenta de atroces torturas, que habrían sido transmitidas en vivo a un grupo de 45 personas

25 de septiembre 2025 · 15:23hs
Los tres cuerpos hallados este miércoles en una vivienda de Florencio Varela pertenecen a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes pasado en La Matanza. Así lo confirmaron las autopsias preliminares, que además arrojaron una serie de detalles acerca de cómo sucedió el caso de triple femicidio, investigado por las autoridades como una presunta "venganza narco".

El análisis indicó que los cadáveres fueron enterrados en el pozo séptico de una casa situada ubicada en las calles Jáchal y Chañar, cuya dueña es una de las cuatro personas detenidas en la causa. Además, los homicidios se perpetraron el sábado por la madrugada, día en el que se las vio por última vez en una estación de servicio de avenida Crovara y Monseñor Bufano en La Tablada, La Matanza.

triple crimen narco peruano

Uno de los datos más estremecedores apunta a que a Lara, la adolescente de 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de asesinarla. Su cuerpo presentaba múltiples quemaduras, que serían de cigarrillos, y tenía un corte en el cuello —a la altura de la arteria carótida— y otro en la oreja izquierda; por lo que señala que fue torturada antes de morir.

La causa de muerte de Brenda, en tanto, fue por una fractura de cráneo. También presentó un aplastamiento macizo facial y heridas punzocortantes en la zona del cuello. Luego de matarla, los responsables le generaron un corte transversal a lo largo de todo su abdomen, que se lo abrió por completo. Una exhibición de la saña más extrema.

Por su parte, Morena sufrió múltiples golpes en la cara y tenía una luxación cervical, lesión grave de la columna vertebral que se produce cuando las vértebras se salen de su posición normal.

También se supo que los asesinos intentaron calcinar el cadáver de la menor de las víctimas y que las horas de sus muertes fueron entre las 2 y las 3 de la madrugada.

La información que se desprende de las autopsias va en el mismo sentido que la hipótesis que dio a conocer el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. En conferencia de prensa, explicó que las tres jóvenes fueron engañadas y raptadas por una camioneta y que "sin saber, cayeron en la trampa de una banda narco que perpetró una plan para asesinarlas por venganza".

“Iban a participar en un evento al que les habían invitado. La banda tiene su comando operacional en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia", agregó al hacer referencia a la villa 1-11-14, situada en la zona sur del bajo Flores.

Entre las personas aprehendidas se encuentra una pareja de nacionalidad peruana y se cree que el hombre forma parte de una asociación narco criminal que opera en el mencionado asentamiento de emergencia del territorio porteño, con pu

ntos de venta de droga en diferentes localidades del Conurbano bonaerense.

Crimen narco detenidos La Matanza Triple femicidio narco

Quiénes son los detenidos

Se trata de cuatro personas mayores de edad, dos hombres y dos mujeres, entre los que hay tres argentinos y un extranjero. El ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso, señaló que los dos primeros detenidos, un hombre y una mujer, fueron atrapados dentro de la casa en la que aparecieron los restos de las chicas, ubicada en el barrio de Villa Vatteone en Florencio Varela. Cuando llegó la policía, estaban limpiando la propiedad.

En tanto, las otras dos personas detenidas, también un hombre y una mujer, serían los dueños del inmueble en el que aparecieron los cuerpos descuartizados y, según el ministro, estarían vinculados con una organización narco.

Tres de los detenidos son argentinos. Se trata de Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Daniela Iara Ibarra, de 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18. Además, entre los detenidos hay un hombre extranjero -sería de nacionalidad peruana-, que fue identificado como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25 años.

A Parra e Ibarra los sorprendieron cuando lavaban machas hemáticas, según se supo después de los análisis hechos en el lugar. Ambos viven en el sur de Florencio Varela, en domicilios diferentes del barrio Santa Rosa aunque ambos ubicados a seis kilómetros del lugar donde se encontraron los cuerpos.

Villanueva Silva y González Guerrero fueron arrestados en un hotel de la zona. Ella vive en la calle Pedro Morán, también en ese partido del sur del Gran Buenos Aires. En principio, ambos están vinculados a la propiedad de la vivienda, aunque se investiga si tiene relación con narcos que operan en la villa 1-11-14 del Bajo Flores. "Sabemos que hay más personas involucradas y vamos a avanzar con autores materiales y autores intelectuales. Todo da cuenta de una venganza narco", dijo Alonso.

Están acusados de homicidio agravado.

triple femicidio narco Florencio Varela autopsia Narco La Matanza
