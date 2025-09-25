Uno Entre Rios | La Provincia | Vialidad Nacional

Vialidad Nacional realizó trabajos en rutas nacionales en Entre Ríos

25 de septiembre 2025 · 13:15hs
Vialidad Nacional ejecutó tareas de colocación, reemplazo y refuerzo de señalización tanto horizontal como vertical en diversas rutas nacionales de la provincia de Entre Ríos.

Sobre la autovía de la Ruta Nacional 18, las tareas incluyeron el reemplazo de elementos de señalamiento transitorio y demarcación horizontal en los desvíos ubicados a la altura de los kilómetros 217 y 180, en el departamento de San Salvador.

Se formaliza el acuerdo entre Vialidad Nacional, el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná para terminar vinculación de Ruta 12 y la Circunvalación

La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

Vialidad Nacional realiza periódicamente operativos de control de dimensiones a vehículos especiales que circulan por las rutas nacionales 127 y 174. 

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Asimismo, se instalaron y repusieron señales verticales y se continuó con la colocación de mojones kilométricos en Ruta Nacional 12, entre el empalme con la Ruta Nacional 127 hasta la localidad de La Paz.

Sumado a ello, se ejecutaron distintas tareas para optimizar el señalamiento vertical y horizontal en diversos puntos del exCorredor Vial 18 priorizando los cruces con rutas provinciales y accesos a localidades.

A la fecha, se trabajó sobre la RN A015 y la autovía RN 14 en las intersecciones con la RN 18 y la RP 16 y los accesos a Colón y Concepción del Uruguay. También se realizan intervenciones en RN 174 donde se colocó señalamiento de emergencia. Dichas tareas consisten en la colocación de tachas reflectivas, delineadores, ojos de gato, pintura de cordones en isletas y canteros centrales e instalación de señales nuevas.

LEER MÁS: Rutas nacionales: entre 67% y 70% se encuentra en regular o mal estado

El objetivo de dichas tareas consiste en brindar una mayor seguridad vial a los usuarios y habitantes de la zona, por lo tanto, se recuerda a la población la importancia de respetar las señales de tránsito y que robarlas o dañarlas constituye un delito.

