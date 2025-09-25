Vialidad Nacional realizó trabajos en rutas nacionales en Entre Ríos

Vialidad Nacional realiza demarcaciones horizontales y verticales en rutas nacionales que pasan por Entre Ríos: 18; 12; 127; A015 y autovía 14 y RP 16

Vialidad Nacional ejecutó tareas de colocación, reemplazo y refuerzo de señalización tanto horizontal como vertical en diversas rutas nacionales de la provincia de Entre Ríos.

Sobre la autovía de la Ruta Nacional 18, las tareas incluyeron el reemplazo de elementos de señalamiento transitorio y demarcación horizontal en los desvíos ubicados a la altura de los kilómetros 217 y 180, en el departamento de San Salvador.

Vialidad Nacional rutas obras Entre Ríos (1)

Asimismo, se instalaron y repusieron señales verticales y se continuó con la colocación de mojones kilométricos en Ruta Nacional 12, entre el empalme con la Ruta Nacional 127 hasta la localidad de La Paz.

Sumado a ello, se ejecutaron distintas tareas para optimizar el señalamiento vertical y horizontal en diversos puntos del exCorredor Vial 18 priorizando los cruces con rutas provinciales y accesos a localidades.

Vialidad Nacional rutas obras Entre Ríos (2)

A la fecha, se trabajó sobre la RN A015 y la autovía RN 14 en las intersecciones con la RN 18 y la RP 16 y los accesos a Colón y Concepción del Uruguay. También se realizan intervenciones en RN 174 donde se colocó señalamiento de emergencia. Dichas tareas consisten en la colocación de tachas reflectivas, delineadores, ojos de gato, pintura de cordones en isletas y canteros centrales e instalación de señales nuevas.

El objetivo de dichas tareas consiste en brindar una mayor seguridad vial a los usuarios y habitantes de la zona, por lo tanto, se recuerda a la población la importancia de respetar las señales de tránsito y que robarlas o dañarlas constituye un delito.