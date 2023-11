Comerciantes de Concordia enojados por el manejo del río

Mario Doval es uno de los propietarios de los patios de comidas en la costanera, que desde el 23 de octubre debió sacar todas las pertenencias del local. “Para nosotros es muy complicada la situación porque justo estábamos entrando a la mejor época. Estar sin trabajar y tenemos personal y hay que pagarles. Todo lo que se pierde, los daños que se producen y más que nada no poder trabajar”, dijo.

Al mismo tiempo manifestó su descontento para con el manejo que se realiza desde el área de Hidrología de la represa de Salto Grande, admitiendo que no llevan el embalse del lago al límite de los 36 metros y así se evitarían las inundaciones aguas debajo de la represa. “Otra vez vemos que estamos inundados con anticipación. Tenemos en claro que estamos ante la corriente del Niño, que habrá muchas precipitaciones, pero esta gente que maneja el agua no lo tiene en claro. Nosotros hace 10 días que estamos afuera y en todo este tiempo el lago nunca pasó los 34 metros y acá con 13,60. Si el lago tiene límite para llevarlo más arriba nosotros no hubiésemos estado inundados. Hace 10 días estamos esperando una posible agua que podría llegar. Ellos no contenían nada en el embalse, cuando la tienen que largar, la largan. Si viene mucha agua la van a largar igual, como lo hicieron en el 2015, 2017 y 2019. Si tienen que manejarse en un límite de agua de 35,50 metros, ¿por qué no quieren cargar más el lago? Porque a ese nivel tienen que pagar automáticamente a los campos arriba del lago. Que se manejen a 35,50, pero que no se manejen con 31, 32, 33 porque le está sobrando lago y a nosotros nos inundan”, reclamó.

Y agregó: “Nos están ignorando 14 días antes de posiblemente si viniera el agua. Me pregunto, si el pico viene en 3 o 4 días, ¿para qué estuvimos inundados todo este tiempo antes? Evacuaron la costanera de Concordia, evacuaron a 300 familias. Esa es la situación que no entendemos nosotros. Si en estos 10 días nunca pasó los 34 metros, quiere decir que está sobrando un metro de lago. Si el lago se va un metro más arriba, el agua acá la tendríamos en 12 metros o menos”.

Consultado de qué manera llevan el día a día en función de la seguridad, expresó: “Gracias a Dios tenemos a Prefectura cerca, ellos están trabajando, cumplen sus turnos, trabajan en la parte de arriba, se trasladan en bote. Por suerte tenemos un movimiento de Prefectura que nos beneficia en el sentido de que sabe que siempre hay chicos que aprovechan la ocasión y les gusta atacar lo ajeno, sabemos que pasa. La gente de Prefectura nos comenta cómo está la situación. Nosotros constantemente vamos todos los comerciantes, estamos yendo, nos metemos en el agua, miramos nuestro lugar, que no se caiga una pared, que no salga un vidrio, que no se caiga una ventana. Todo esto arrastra mucha mugre”, comentó.

Por último, el comerciante gastronómico volvió a remarcar que desde el estado se debería cuidar a las familias perjudicadas por la creciente del río Uruguay. “En septiembre se manejó muy bien. Si levantas el río llevándolo a 12,30 metros no inundas a nadie, sí aguantando con el lago. Si bajan el agua del lago para acá y nunca llega al pico eso es lo que no entendemos. El lago nunca tocó los 34 metros. Ellos dicen que el lago opera en 35 metros y algo, pero nunca pasó esa medida. Dejando de lado los comercios, que somos poquitos, hay muchas familias inundadas, la costanera de Concordia inundada. La gente que trabaja acá son de Concordia y deberíamos cuidarla un poco más. Tienen que cuidar arriba porque es automático el pago, pero acá abajo no se paga nada”, finalizó.