El niño viajó en enero a Misiones con su madre y debía volver en febrero, pero no regresó. La causa sigue en la Justicia tras una apelación.

Un padre de Concordia denuncia la retención de su hijo en Misiones: "Temo que se lo lleven a Brasil".

Guillermo Paulino es un vecino de Concordia que expuso en sus redes sociales, la situación que atraviesa desde hace varios meses al no poder ver a su hijo Jairo . Según relató, el menor se fue de vacaciones en enero con su madre a la ciudad de Eldorado, en Misiones, con la promesa de regresar en febrero, algo que finalmente no ocurrió.

El caso se encuentra actualmente en la justicia de Concordia y se espera una resolución respecto a la competencia del juzgado que debe intervenir.

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Abogadas piden la restitución urgente de un niño de Concordia

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En relación a esta situación, Concordia Policiales dialogó con una de sus abogadas patrocinantes, la doctora Daniela Maciel, quien explicó cómo comenzó el conflicto.

“Nosotras junto a la doctora Victoria Gallo tomamos conocimiento de que él no se podía comunicar con su hijo, la mamá le ponía excusas y ante esa situación le sugerimos a Guillermo que averigüe en la inmobiliaria y que se acerque hasta el departamento para ver si estaban ahí o si ya se habían ido”, comentó Maciel.

En ese sentido, la letrada agregó que al constatar que ya no residían en Concordia decidieron avanzar judicialmente, indicando que "se constató la situación de que ya no estaban viviendo en Concordia y ahí fue que decidimos interponer una medida cautelar urgente de restitución, en el fuero de familia, no en el fuero penal".

Asimismo explicó que actualmente el expediente se encuentra en una discusión sobre la competencia del juzgado que debe intervenir, precisando que "la cuestión que tenemos ahora es la discusión sobre la competencia, porque nosotros iniciamos la acción en Concordia y la contraparte plantea que el juez competente debería ser el de Misiones".

En esa línea, Maciel sostuvo que desde la parte patrocinante del padre se opusieron a ese planteo debido a que "Jairo es un niño entrerriano, nació y se crió acá, tiene su centro de vida en Concordia e incluso el papá tuvo el cuidado personal de Jairo durante muchos años".

Además remarcó que el menor no se mudó a Misiones sino que viajó por vacaciones, afirmando que "Jairo se fue de vacaciones, su vínculo, sus amigos y su centro afectivo están acá, y unilateralmente la madre decide llevárselo a Eldorado y ahora sostienen que el centro de vida está allá".

Respecto al estado actual del expediente, la abogada explicó que la causa fue elevada a la Cámara para resolver la competencia, señalando que "la jueza del Juzgado de Familia N°3 ya se declaró competente entendiendo que el centro de vida corresponde a Concordia, pero esa decisión fue apelada por la contraparte y por eso ahora debe resolver la Cámara".

Por último, la Dra. Daniela Maciel indicó que se dispusieron medidas preventivas para evitar que el menor salga del país, detallando que "se libraron oficios a Gendarmería y a Migraciones para que Jairo no pueda salir del país y así evitar que salga del territorio argentino".

Buscan que un niño de 8 años regrese a Concordia

Desde el 26 de enero de 2026, Guillermo P. atraviesa una situación que define como "desesperante": su hijo, Jairo, de 8 años, fue llevado por su madre a la ciudad de Eldorado, en la provincia de Misiones, bajo el argumento de unas vacaciones familiares, pero nunca regresó.

Según relató el padre del menor a Diario Junio, el viaje tenía como fecha de retorno los últimos días de febrero. Sin embargo, con el correr de las semanas, las respuestas de la madre se volvieron evasivas. "Cada vez que le preguntaba cuándo volvían, me decía que no sabía la fecha exacta", explicó.

La situación se tornó desesperante cuando decidió acercarse al departamento donde residía la mujer en Concordia y lo encontró desocupado. "Miro por la ventanilla de la puerta y estaba prácticamente vacío", contó. Luego, a través de un contacto en el rubro inmobiliario, confirmó que la vivienda estaba disponible para alquilar a comienzos de marzo.

Frente a ese escenario, el hombre radicó una denuncia en la Policía del Menor e inició, junto a sus abogadas, Daniela Agustina Maciel y Maria Victoria Galle, una medida cautelar solicitando la restitución urgente de su hijo. A su vez, la Justicia libró oficios a organismos como Migraciones, Gendarmería y Policía Federal para evitar una eventual salida del país, teniendo en cuenta que Eldorado es una zona fronteriza.

"Mi hijo me dice que la abuela lo quiere llevar a vivir a Brasil. Si fueron capaces de llevarlo sin avisar, son capaces de esconderlo para pasarlo por la frontera", alertó.

El conflicto judicial se complejizó con la estrategia de la defensa de la madre, que planteó la incompetencia de la Justicia de Concordia bajo el argumento de que el "centro de vida" del niño se encuentra en Misiones. "Mi hijo nació y vivió toda su vida en Concordia hasta fines de enero. Estuvo apenas un mes en Eldorado", remarcó el padre.

La jueza de primera instancia se declaró competente, pero la resolución fue apelada y el expediente pasó a una cámara, donde se encuentra actualmente en instancia de definición. "Pasan los días y no tengo novedades, está todo parado", señaló.

En paralelo, el padre indicó que el inicio del ciclo lectivo encontró al niño fuera de la ciudad. Según explicó, la directora de la Escuela Primaria Domingo Faustino Sarmiento (donde el menor cursaba) le confirmó que se había solicitado un pase a un establecimiento educativo de Misiones.

Respecto del vínculo actual, afirmó que mantiene contacto esporádico con su hijo a través de videollamadas, aunque con muchas dificultades. "Muchas veces me dicen que ya está durmiendo. No sé con quién queda, ni en qué condiciones", expresó.

El hombre también manifestó preocupación por antecedentes vinculados a la madre del niño, aunque aclaró que no hubo condenas judiciales. En ese sentido, sostuvo que su inquietud principal pasa por "la seguridad y el bienestar" de su hijo.

En ese marco, el padre también remarcó antecedentes que, a su entender, resultan determinantes para evaluar la situación actual del menor. Aseguró que existieron episodios de violencia que involucraron directamente a su hijo mientras la madre mantenía una relación con una expareja que luego fue detenida, lo que derivó (según su testimonio) en que la custodia quedara bajo su responsabilidad en ese momento. Asimismo, mencionó un hecho ocurrido en 2022, cuando la mujer fue apartada de Prefectura tras un allanamiento en el que se hallaron estupefacientes en poder de su entonces pareja. Si bien aclaró que no hubo condena judicial en su contra, insistió en que estos antecedentes, sumados a la actual retención del niño fuera de Concordia, "deben ser tenidos en cuenta por la Justicia" al momento de resolver la restitución.

En su testimonio, además, describió el contexto previo al viaje a Misiones: una revinculación progresiva tras un período en el que el niño permaneció bajo su cuidado en Concordia, con un esquema de convivencia compartida que, según dijo, se sostenía "en base a la confianza".

"Había un acuerdo de visitas pactado mediante un juez, pero no se respetó", afirmó.

"Saco fuerzas de donde no tengo para seguir. Estoy en terapia hace dos meses. Mi familia está muy mal. Lo único que quiero es que mi hijo vuelva", concluyó.