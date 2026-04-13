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Concordia: el Club Unión de Villa Jardín recibió materiales sanitarios para obras clave

El Club Unión de Villa Jardín de Concordia recibió materiales sanitarios municipales para finalizar vestuarios y mejorar su infraestructura deportiva.

13 de abril 2026 · 12:26hs
Concordia: el Club Unión de Villa Jardín recibió materiales sanitarios para obras clave.

Concordia: el Club Unión de Villa Jardín recibió materiales sanitarios para obras clave.

El Club Unión de Villa Jardín recibió el viernes una importante entrega de elementos sanitarios por parte de la Municipalidad de Concordia, en el marco de una iniciativa articulada a través de la Dirección de Participación Ciudadana y la Coordinación de Presupuesto Participativo, surgida a partir del pedido directo de vecinos y socios de la institución.

La entrega se realizó en el predio de la entidad deportiva e incluyó inodoros con sus respectivas mochilas, caños cloacales y un tanque de agua. Estos materiales serán utilizados específicamente para la finalización de los nuevos vestuarios destinados a árbitros y los sanitarios para el público visitante.

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El presidente de la institución, Nildo Cuello, acompañado por el directivo Alberto Aquino, recibió los elementos de manos del Coordinador de Participación Ciudadana, Sebastián Reinafe. Durante el encuentro, Cuello manifestó: «Para nosotros es una ayuda fundamental. Estamos trabajando para brindar mejores condiciones tanto a nuestros jugadores como al público, y este acompañamiento es clave para lograrlo».

Desde la comisión directiva se destacó que la finalización de estas obras representa un avance significativo para la institución, ya que permitirá que el club pueda disputar partidos de Primera División en condición de local, un objetivo histórico de socios y simpatizantes que también beneficiará a la comunidad del barrio.

Reinafe, por su parte, destacó la importancia de los mecanismos de gestión barrial al señalar: "La Coordinación de Presupuesto Participativo es una herramienta clave para canalizar las necesidades de los barrios. Acompañar a instituciones como el Club Unión significa fortalecer espacios de contención y crecimiento".

Con esta acción, el municipio reafirma su política de acompañamiento a los clubes de barrio, destacando su rol social como espacios de integración, desarrollo y contención para niños y jóvenes de Concordia.

Concordia Club Unión de Villa Jardín Obra
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