Comedor de Concordia cerró dos días por falta de fondos

Se trata del comedor de Gruta de Lourdes, que asiste a 400 personas de Concordia. No tenían fondos para comprar insumos.

El comedor de Gruta de Lourdes de Concordia debió cerrar sus puertas durante el lunes 2 y martes 3 de octubre dado a un atraso en el desembolso de los fondos provinciales correspondientes que sirven para comprar los insumos y preparar la comida que se ofrece diariamente a 400 personas. Ante esto, la comunidad se ha movilizado para abrir sus puertas este miércoles con la esperanza de que el dinero llegue para no tener que cerrar nuevamente.

gruta En Concordia cerraron por dos días un comedor.

El Padre Daniel Petelín, encargado de la comunidad de Gruta, explicó la preocupante situación que se atraviesa a partir de esta falta de fondos. “Lamentablemente no son buenas noticias, el comedor lo tuvimos cerrado lunes y martes porque no recibimos el desembolso correspondiente para comprar los insumos. Son 400 porciones que se sirven diariamente y no lo pudimos hacer así que hemos estado buscando por otros medios”, contó.