Christian Petersen: guías de montaña dieron su versión sobre el episodio

La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitió un comunicado sobre el episiodio con el chef Christian Petersen e hicieron algunas aclaraciones

22 de diciembre 2025 · 10:36hs
La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitió un comunicado sobre el episodio ocurrido con el chef Christian Petersen quien se encuentra internado en grave estado luego de participar de una excursión al volcán Lanín.

La versión oficial de los guías que lo acompañaron indica que Petersen “tuvo una actitud prepotente” durante la madrugada, por lo que se decidió realizar la actividad de manera individual, siempre con un guía cerca y bajo supervisión.

El chef Christian Petersen, de 56 años se descompensó mientras escalaba el volcán Lalín y se encuentra en terapia intensiva

El chef Christian Petersen pelea por su vida

El informe detalla que, al llegar al refugio, el chef compartió con el grupo y parecía disfrutar de la experiencia. Sin embargo, cerca de la medianoche su comportamiento cambió, lo que generó molestias en el descanso del grupo. Tras dialogar con él, se resolvió que descendiera acompañado por un guía, y se dio aviso a Parques Nacionales.

"Durante el descenso, que comenzó alrededor de las 4 de la mañana, se solicitó la intervención de Gendarmería debido a un episodio de tensión con un integrante del equipo. Según los guías, Petersen no presentó problemas físicos graves, arritmias ni síntomas compatibles con un ACV", detalla el comunicado.

El estado de salud de Petersen

Christian Petersen es uno de los chefs más influyentes de la gastronomía argentina, se encuentra en terapia intensiva desde el viernes 12 de diciembre en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras sufrir una falla multiorgánica mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín.

Desde el primer momento, la familia solicitó un estricto hermetismo, decisión que derivó en varios días sin información pública. Lo cierto es que las noticias sobre la salud del chef se conocen a cuenta gotas.

Según revelaron desde Radio Mitre, la salud del cocinero "mejora de a poco" y en las últimas horas "se despertó, lloró y también sonrío". Asimismo, aseguraron que fue desentubado, por lo que se maneja cierto optimismo entorno a su recuperación.

El hecho ocurrió el viernes 12 de diciembre, cuando Petersen integraba un grupo de excursionistas que se preparaba para iniciar el ascenso al Lanín. Antes de comenzar la travesía, el guía advirtió que el chef no se encontraba en condiciones físicas adecuadas para continuar. Ante la gravedad del cuadro, dio aviso inmediato al guardaparque, quien coordinó un operativo de rescate.

El cocinero fue descendido de la montaña, sedado y trasladado en ambulancia al Hospital de Junín de los Andes, donde los profesionales diagnosticaron una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo, junto a un brote que complicó su estado general. Tras estabilizarlo, resolvieron su derivación al Hospital Ramón Carrillo, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de falla multiorgánica y pronóstico reservado.

ultiorgánica y pronóstico reservado.

La información trascendió recién el jueves 18, casi una semana después del episodio. “Nos enteramos ahora porque un trabajador del hospital nos dio el dato. A partir de ahí hicimos las averiguaciones correspondientes y nos tomó casi 12 horas confirmarlo”, relató Fernando Ciuffolotti, del medio Realidad Sanmartinense.

Ante la difusión de versiones y rumores que vinculaban la descompensación con el consumo de drogas por parte del paciente, el Ministerio de Salud de Neuquén y el Hospital Carrillo emitieron el primer parte médico oficial. "El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua", indicaron en el comunicado, en el que también solicitaron respeto por la privacidad del paciente y su familia. "El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario", subrayaron.

a. “El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario”, subr

ayaron.

Christian Petersen chef terapia intensiva

Consumo de sustancias

Desde San Martín de los Andes, el periodista Sebastián Ciuffolotti reconstruyó cómo se produjo el episodio. “Había ido a un ascenso al volcán Lanín, se descompuso el viernes y tuvo una especie de brote. Para tener una idea, la base donde comenzaron el ascenso no supera los 1.100 metros sobre el nivel del mar. No es una altura que genere este tipo de reacciones. Esto tiene que ver con algo que evidentemente habría ingerido. No es una actitud normal estar en la base del volcán Lanín y comportarse de esa manera”, sostuvo.

Ciuffolotti sumó un dato relevante sobre el comportamiento previo al traslado de urgencia: “Se sacó las zapatillas y comenzó a correr descalzo por toda la montaña. Cuando fue recibido en el Hospital de Complejidad N°6 se le hicieron todos los análisis correspondientes. En uno de ellos, aparentemente, habrían hallado algún tipo de anfetamina o algo por el estilo. Sabemos de qué se trata, pero por respeto a la familia y porque no figura en el parte oficial, preferimos reservar esa información”, afirmó.

Christian Petersen guías de montaña Parque Nacional Lanín salud
