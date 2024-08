Colectivos en Paraná: se suspendió la reunión de conciliación y reina la incertidumbre

Pasó para el lunes por "problema de infraestructura". UTA Entre Ríos cuestionó que no fueron notificados de la suspensión.

Embed

Juan José Brito, secretario General de la UTA dijo que el ministro de Transporte les comunicó que se había suspendido la asamblea en Trabajo, lo cual les sorprendió, ya que todo estaba previsto para el encuentro acordado para las 10 de este viernes. “No tenemos ningún argumento“, dijo, respecto de la suspensión.

colectivo.jpg Colectivos en Paraná: se suspendió la reunión de conciliación UNO/Juan Ignacio Pereira.

“Veníamos con la expectativa incierta porque no tenemos novedades de la empresa. Como UTA no nos notificaron nada“, lamentó, y advirtió que “en vez de solucionar y poner paños fríos al conflicto, hace que los trabajadores se molesten. Estamos poniendo toda la buena voluntad de los trabajadores de esperar y siempre nos encontramos con algo raro", dijo y remarcó: "Es todo incierto. En las puertas de la Secretaría de Trabajo nos encontramos con que la audiencia está suspendida. No sabemos más qué pensar”.

Reclamo y cuándo vence la conciliación

Asimismo, confirmó que el jueves se abonó “la segunda cuota del bono de 250.000 pesos”, por lo cual están al día con los pagos.

El viernes 5 de septiembre vence la conciliación obligatoria y “si no se acreditan los sueldos tomaremos medidas, vamos a esperar y ojalá se solucione lo más pronto posible”. “Estamos luchando por la paritaria que se está llevando adelante a nivel nacional. Pedimos 1.060.000 pesos, las empresas dicen que si no tiene subsidios y aportes estatales no pueden cubrirlo”, completó el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan José Brito.