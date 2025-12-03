Colectivos: a cuatro días del inicio del nuevo servicio, fracasó la reunión en Trabajo

Este miércoles fracasó la reunión en la Secretaría de Trabajo entre las empresas de colectivos y UTA Entre Ríos. Hay preocupación entre los choferes.

La reunión en la Secretaría de Trabajo entre las empresas y UTA finalizó sin acuerdo.

Finalizó sin avances el encuentro entre representantes de UTA Entre Ríos, autoridades de ERSA y Transporte Mariano Moreno, y directivos de San José S.A., la nueva firma que tomará la concesión del transporte urbano en Paraná desde este próximo domingo en la capital entrerriana.

Tras la reunión de ayer en la secretaría provincial de Trabajo, no hubo acuerdo respecto de la situación laboral de los 237 choferes que actualmente prestan servicio en la ciudad.

Por otra parte, desde el pasillo se escucharon gritos, reflejo del clima enrarecido que atraviesa el sector.

El reclamo del gremio de los colectivos

El secretario general de la UTA, Juan José Britos, reiteró el pedido del sindicato: “Reclamamos que San José se haga cargo de la indemnización, la antigüedad y todo lo que corresponde a todos los trabajadores”.

Igualmente, tras el fracaso de la negociación de este miércoles, el dirigente no descartó medidas de fuerza: “Lo vamos a analizar como siempre entre la comisión directiva y los delegados”.

Por su parte, el abogado de la UTA, Alejandro Becic, se mostró pesimista y cuestionó la ausencia del municipio: “No hemos arribado a ninguna solución y las partes se mantienen en sus posiciones. Esperábamos otra postura y, fundamentalmente, la presencia de la Municipalidad de Paraná, que nuevamente no asistió”.

El letrado recordó que los trabajadores cuentan con respaldo normativo: “La Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 225, establece que los choferes deben ser traspasados a la nueva concesión con la misma antigüedad e iguales funciones”.

Además, planteó dudas sobre la habilitación del personal que pretende contratar San José: “Tenemos la duda de que esos choferes tengan realmente la documentación que corresponde”.

Mientras que en el plano judicial, Becic fue categórico respecto del fallo cautelar del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº20 que ordena la reincorporación del personal: “Estamos ante un fallo judicial que se está incumpliendo y, a partir del domingo, seguramente se formalizará ese incumplimiento. Haremos la denuncia correspondiente y se aplicarán las sanciones que correspondan; tendrán que cumplir con la normativa y con la manda judicial”.

La empresa saliente

El titular de Buses Paraná, Marcelo Lischet, defendió su posición y señaló la responsabilidad del municipio: “La municipalidad es la dueña del servicio; nosotros somos prestadores”.

Consultado sobre la indemnización, sostuvo: “Está claro en el convenio colectivo. Nunca ocurrió una situación como esta: desde 1974 siempre hubo continuidad laboral con los trabajadores”.

Además, calificó la situación como “inaudita” y afirmó que “en ninguna parte del país ocurre lo que ocurrió acá”.

La nueva concesionaria

Desde San José, el gerente local Marcelo Zbikoski aseguró que el servicio se pondrá en marcha según lo previsto: “Tenemos un contrato firmado que especifica cómo y cuándo comenzar. A partir de este domingo vamos a salir como corresponde”.

Sobre la incorporación de personal, indicó que el pliego no obliga a absorber automáticamente a los choferes actuales: “Este pliego no prevé absorber a la gente que hoy presta el servicio. Estamos recibiendo currículums”.

Agregó que necesitan mano de obra calificada, pero dejó clara la condición: “Los vamos a tomar, y con cero antigüedad”.

Respecto del fallo judicial, sostuvo: “No estamos notificados todavía sobre esa resolución”.