La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín

Representantes de la CGT Regional Paraná mantuvieron un encuentro con el Arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín, en la Catedral.

3 de diciembre 2025 · 19:49hs
En la mañana de este miércoles, representantes de la CGT Regional Paraná mantuvieron un encuentro con el Arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín, en la Catedral. Desde la central sindical local expresaron que se hablaron diferentes temas inherentes a la realidad económica y social del país.

“Conversamos sobre la situación social, económica, laboral y productiva de nuestra ciudad y la región, compartiendo miradas y preocupaciones sobre el impacto de la crisis en las trabajadoras, los trabajadores y los sectores más vulnerables”, indicaron.

La CGT rechazó el salario mínimo fijado por el Gobierno en $328.400. Está desconectado de la realidad, se indicó desde la central obrera

CGT rechazó por insuficiente el nuevo Salario Mínimo

La reunión en la Secretaría de Trabajo entre las empresas y UTA finalizó sin acuerdo. 

Colectivos: a cuatro días del inicio del nuevo servicio, fracasó la reunión en Trabajo

Luego afirmaron: “También abordamos nuestro rechazo a la reforma laboral, la preocupación creciente por el narcotráfico, las apuestas online, la endemia de depresión, así como la fuerte pérdida de empleos genuinos y la sustitución de mano de obra argentina por el aumento de importaciones sin aranceles, que afectan directamente a la producción nacional y al trabajo de nuestra gente”, manifestaron.

LEER MÁS: CGT rechazó por insuficiente el nuevo Salario Mínimo

Finalmente indicaron: “Valoramos profundamente la apertura al diálogo y la disposición de la Iglesia de Paraná para escuchar y acompañar las problemáticas del mundo del trabajo, entendiendo que sólo con unidad, organización y consenso podremos construir una comunidad más justa e inclusiva. Seguiremos trabajando, desde nuestro lugar, para defender el empleo, el salario y la dignidad de cada familia trabajadora de Paraná y Entre Ríos”, concluyeron.

Fuente: Debate Abierto.

