La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín.

En la mañana de este miércoles, representantes de la CGT Regional Paraná mantuvieron un encuentro con el Arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín, en la Catedral. Desde la central sindical local expresaron que se hablaron diferentes temas inherentes a la realidad económica y social del país.

“Conversamos sobre la situación social, económica, laboral y productiva de nuestra ciudad y la región, compartiendo miradas y preocupaciones sobre el impacto de la crisis en las trabajadoras, los trabajadores y los sectores más vulnerables”, indicaron.

Luego afirmaron: “También abordamos nuestro rechazo a la reforma laboral, la preocupación creciente por el narcotráfico, las apuestas online, la endemia de depresión, así como la fuerte pérdida de empleos genuinos y la sustitución de mano de obra argentina por el aumento de importaciones sin aranceles, que afectan directamente a la producción nacional y al trabajo de nuestra gente”, manifestaron.

Finalmente indicaron: “Valoramos profundamente la apertura al diálogo y la disposición de la Iglesia de Paraná para escuchar y acompañar las problemáticas del mundo del trabajo, entendiendo que sólo con unidad, organización y consenso podremos construir una comunidad más justa e inclusiva. Seguiremos trabajando, desde nuestro lugar, para defender el empleo, el salario y la dignidad de cada familia trabajadora de Paraná y Entre Ríos”, concluyeron.

Fuente: Debate Abierto.