En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se adjudicó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 30 ganadores (tres son de Entre Ríos) y cada uno se hizo acreedor de $9.496.264,50.
Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes
Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo 30 ganadores, tres de Entre Ríos.
LEER MÁS: Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes
Todos los sorteos del Quini 6
En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 22-34-06-37-21-42. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $2.333.167.263.
En La Segunda los números favorecidos fueron 03-02-19-38-12-27. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.725.991.707.
En tanto que en La Revancha aparecieron el 03-15-30-32-22-21. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $8.400.087.099.
Por último, en el Siempre Sale, salieron el 27-36-01-31-42-07. Hubo 30 ganadores y cada uno se llevan $9.496.264,50. Tres son de Entre Ríos.