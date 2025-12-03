Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo 30 ganadores, tres de Entre Ríos.

3 de diciembre 2025 · 21:51hs
Este miércoles

Este miércoles, los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes. 

En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se adjudicó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 30 ganadores (tres son de Entre Ríos) y cada uno se hizo acreedor de $9.496.264,50.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 22-34-06-37-21-42. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $2.333.167.263.

No hubo ganadores en los pozos más importantes del Quini 6.

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles. 

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

En La Segunda los números favorecidos fueron 03-02-19-38-12-27. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.725.991.707.

En tanto que en La Revancha aparecieron el 03-15-30-32-22-21. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $8.400.087.099.

Por último, en el Siempre Sale, salieron el 27-36-01-31-42-07. Hubo 30 ganadores y cada uno se llevan $9.496.264,50. Tres son de Entre Ríos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
