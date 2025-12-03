Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo 30 ganadores, tres de Entre Ríos.

En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se adjudicó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 30 ganadores (tres son de Entre Ríos) y cada uno se hizo acreedor de $9.496.264,50.

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 22-34-06-37-21-42. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $2.333.167.263.

En La Segunda los números favorecidos fueron 03-02-19-38-12-27. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.725.991.707.

En tanto que en La Revancha aparecieron el 03-15-30-32-22-21. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $8.400.087.099.

Por último, en el Siempre Sale, salieron el 27-36-01-31-42-07. Hubo 30 ganadores y cada uno se llevan $9.496.264,50. Tres son de Entre Ríos.