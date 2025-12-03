Uno Entre Rios | Ovación | Gustavo Bou

Gustavo Bou jugará la Copa Entre Ríos con Defensores Barrio Nebel

Gustavo Bou, con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional, confirmó su participación con su equipo de sus amores.

El reconocido delantero entrerriano Gustavo Bou, con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional, confirmó su participación en la Copa Entre Ríos defendiendo los colores del club Defensores Barrio Nebel, el club donde dio sus primeros pasos y al que considera “el de sus amores”.

A sus 35 años, Gusavo Bou vuelve a competir en su provincia natal y lo hará en uno de los certámenes más importantes del fútbol regional, organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol. Su presencia genera una gran expectativa entre hinchas, jugadores y dirigentes, que ven en su regreso un fuerte impulso para el torneo y para la institución de Concordia.

El atacante, con pasado en clubes como Racing Club —donde fue campeón y figura—, River Plate, Olimpo y recientemente en el exterior, decidió sumarse al plantel de Barrio Nebel para disputar el campeonato provincial. Su llegada aporta experiencia, jerarquía y un atractivo extra para el certamen, que en los últimos años ha crecido en competitividad y repercusión.

