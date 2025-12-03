Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes de Río Cuarto hizo un asado en el medio de su cancha

Estudiantes de Río Cuarto hizo un insólito festejo el ascenso a Primera. Fue con una comida en el medio de su estadio.

3 de diciembre 2025 · 21:19hs
En una final apasionante y cargada de polémica, Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Deportivo Madryn y ascendió a la Primera División. El equipo cordobés festejó de gran manera y a través de las redes sociales se dio a conocer un insólito episodio: hicieron un asado en pleno campo de juego, con un pozo para el asador en el círculo central.

Estas imágenes pronto se viralizaron y los usuarios quedaron impactados por lo curioso del evento. Incluso, el canchero del club quedó impactado y dio su versión de los hechos.

El festejo del plantel de Estudiantes de Río Cuarto con un asado

Esto hace tiempo que se venía hablando con la comisión directiva de que el día que ascendiéramos hacíamos un asado en el centro de la cancha. Parecía lejano, pero llegó, ja”, dijo Alberto Gomila en diálogo con Fox Sports. Y agregó: “Hay que hacerlo, qué se va a hacer, ja”.

Cuando vi el asado en la cancha me quería morir. Salí del trabajo, llegué al club a las 17.30 y ya estaba hecho. Estaba consensuado con los chicos que trabajan en el estadio, cómo íbamos a hacer, de cómo sacar las chapas... Pero una cosa es decirlo y otra es ver el hueco hecho, las estacas para el asado clavadas, humeando la leña. Me quería morir, ja”, aseguró. Y agregó: “Por lo menos disfruté la cena”.

Además, le sacó dramatismo a la situación y afirmó que ya están trabajando en arreglarlo: “Esta mañana ya se sacó más tierra, se reemplazó con tierra nueva y yo calculo que en una semana ni se va a notar que hubo un asado”.

Al mismo tiempo, se dio un divertido encuentro con el futbolista Lucas Angelini, integrantes del plantel de Estudiantes, que se desligó de la responsabilidad: “A nosotros nos dijeron que vayamos el martes a las 21 a un asado. Lo que menos esperábamos era que fuera a estar roto el círculo así. Él sabe quién lo hizo”.

Pese a que tendrá por delante una ardua tarea, Alberto Gomila, canchero de Estudiantes desde el 2006, se mostró feliz y aseguró que todo valió la pena.

