La producción automotriz sigue sin repuntar: cayó casi un 30% en noviembre

Un informe da cuenta que la producción automotriz cayó casi un 30% en noviembre. Los datos muestran un estancamiento en la medición mensual e interanual.

3 de diciembre 2025 · 21:27hs
La producción automotriz cayó casi un 30% en noviembre de forma interanual y su fabricación quedó por debajo de los 40.000 vehículos. Si se toma la medición contra octubre, la pérdida asciende al 19,6%.

La baja de la producción automotriz

Con 18 días hábiles de actividad, cuatro jornadas menos que el mes anterior, las terminales automotrices produjeron 37.961 unidades en noviembre.

* Caída de 19,6% respecto de octubre (47.204).

* Caída de 29,3% frente a noviembre de 2024 (53.701).

En el acumulado de los 11 meses transcurridos del 2025, el sector fabricó 464.408 vehículos, cifra que se ubica apenas 0,9% por debajo del volumen registrado en igual período del año pasado (468.553 unidades).

Los datos se desprenden del informe que difundió la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Durante el anteúltimo mes del año, las terminales automotrices exportaron 31.248 unidades.

* Contra octubre: 5,5% mayor.

* Contra noviembre del 2024: 3,1% menor.

El volumen acumulado de envíos entre enero y noviembre se ubicó en 260.681 unidades, un 9,5 % menos que en 2024.

Las ventas mayoristas

En lo que respecta a ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 35.249 vehículos en noviembre.

* 21,3% por debajo en la medición mensual.

* 12,1% por debajo en la medición interanual.

En el acumulado del 2025, las automotrices colocaron en sus redes un total de 535.270 unidades, lo que arrojó un crecimiento de 47,9% respecto de las 361.944 unidades que se comercializaron en el mismo período del 2024.

Producción Automotriz noviembre
