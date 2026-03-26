La Municipalidad de Paraná realiza mejoras en la plaza Primera Junta.

La intervención de la Municipalidad de Paraná incorpora nuevos espacios recreativos y deportivos, mejoras en accesibilidad e iluminación en la plaza.

La Municipalidad de Paraná avanza con la remodelación de la plaza Primera Junta, ubicada entre las calles Gendarmería Nacional, Raúl Humberto Zaccaro, Alvar Núñez Cabeza de Vaca y Amaro Villanueva, en barrio Mariano Moreno. La obra surge a partir de una demanda vecinal planteada en el marco del Presupuesto Participativo 2023 y apunta a recuperar y mejorar el espacio público, promoviendo su uso recreativo, deportivo y comunitario.

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, indicó que “en el inicio de la gestión de la intendenta Rosario Romero comenzamos un proceso de actualización de obras aprobadas en el Presupuesto Participativo que habían quedado pendientes, con el objetivo de ponernos al día con los trabajos. En ese marco, nos reunimos con los vecinos y acordamos ejecutar esta obra con recursos y personal municipal”.

La intervención contempla la reorganización de los sectores del predio y la incorporación de nuevos equipamientos urbanos. Entre las principales acciones se destaca la construcción de un playón deportivo con media cancha de básquet, pensado como espacio para la práctica deportiva y actividades comunitarias.

También se realizará la renovación del sector de juegos infantiles, con cerramientos para mayor seguridad e incorporación de juegos accesibles. A esto se suman tareas de parquización general, construcción de rampas de acceso, colocación de bancos y bebederos, con el objetivo de mejorar la circulación y el uso del espacio.

Asimismo, se prevé el mejoramiento del sistema de iluminación, lo que permitirá reforzar la seguridad y ampliar el uso de la plaza durante la noche.

Los trabajos demandarán aproximadamente 30 días, por lo que se estima que estarán finalizados hacia fines de abril.

Trabajos Plaza Primera Junta 2

Más declaraciones

Por su parte, Julián Hirschfeld subrayó el compromiso de las distintas áreas municipales para cumplir con los plazos previstos: “Todo el personal municipal de arquitectura, alumbrado público y de las distintas áreas está trabajando para llegar en tiempo y forma, si las condiciones climáticas acompañan”.

Por su parte, la directora de Presupuesto Participativo, Juliana Viola, destacó: “La intervención es el resultado de un proceso de construcción colectiva sostenido, en el que vecinas y vecinos del barrio Mariano Moreno identificaron, priorizaron y consensuaron esta iniciativa como una necesidad central para su comunidad”.

En este marco, acotó que el proyecto “fue trabajado de manera conjunta con los vecinos, contemplando los usos, dinámicas y características del espacio público, y articulando con las distintas áreas de la Municipalidad para garantizar una intervención acorde a las necesidades reales del territorio”.

Por último, agregó: “La puesta en marcha de la obra da cumplimiento a los compromisos asumidos de esta gestión, fortaleciendo el Presupuesto Participativo como una herramienta de planificación democrática que promueve la participación ciudadana y la construcción de espacios públicos más inclusivos, accesibles y seguros”.