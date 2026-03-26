Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná realiza mejoras en la plaza Primera Junta

La intervención de la Municipalidad de Paraná incorpora nuevos espacios recreativos y deportivos, mejoras en accesibilidad e iluminación en la plaza.

26 de marzo 2026 · 18:52hs
La Municipalidad de Paraná realiza mejoras en la plaza Primera Junta.

La Municipalidad de Paraná realiza mejoras en la plaza Primera Junta.

La Municipalidad de Paraná avanza con la remodelación de la plaza Primera Junta, ubicada entre las calles Gendarmería Nacional, Raúl Humberto Zaccaro, Alvar Núñez Cabeza de Vaca y Amaro Villanueva, en barrio Mariano Moreno. La obra surge a partir de una demanda vecinal planteada en el marco del Presupuesto Participativo 2023 y apunta a recuperar y mejorar el espacio público, promoviendo su uso recreativo, deportivo y comunitario.

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná inició los trabajos en un nuevo espacio público

Los trabajos de la Municipalidad de Paraná

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, indicó que “en el inicio de la gestión de la intendenta Rosario Romero comenzamos un proceso de actualización de obras aprobadas en el Presupuesto Participativo que habían quedado pendientes, con el objetivo de ponernos al día con los trabajos. En ese marco, nos reunimos con los vecinos y acordamos ejecutar esta obra con recursos y personal municipal”.

Paraná: El municipio otorgó un 12 % de aumento salarial

Paraná: El municipio otorgó un 12 % de aumento salarial

la municipalidad de parana restaura el adoquinado historico en bulevar racedo

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La intervención contempla la reorganización de los sectores del predio y la incorporación de nuevos equipamientos urbanos. Entre las principales acciones se destaca la construcción de un playón deportivo con media cancha de básquet, pensado como espacio para la práctica deportiva y actividades comunitarias.

También se realizará la renovación del sector de juegos infantiles, con cerramientos para mayor seguridad e incorporación de juegos accesibles. A esto se suman tareas de parquización general, construcción de rampas de acceso, colocación de bancos y bebederos, con el objetivo de mejorar la circulación y el uso del espacio.

Asimismo, se prevé el mejoramiento del sistema de iluminación, lo que permitirá reforzar la seguridad y ampliar el uso de la plaza durante la noche.

Los trabajos demandarán aproximadamente 30 días, por lo que se estima que estarán finalizados hacia fines de abril.

Trabajos Plaza Primera Junta 2

Más declaraciones

Por su parte, Julián Hirschfeld subrayó el compromiso de las distintas áreas municipales para cumplir con los plazos previstos: “Todo el personal municipal de arquitectura, alumbrado público y de las distintas áreas está trabajando para llegar en tiempo y forma, si las condiciones climáticas acompañan”.

Por su parte, la directora de Presupuesto Participativo, Juliana Viola, destacó: “La intervención es el resultado de un proceso de construcción colectiva sostenido, en el que vecinas y vecinos del barrio Mariano Moreno identificaron, priorizaron y consensuaron esta iniciativa como una necesidad central para su comunidad”.

En este marco, acotó que el proyecto “fue trabajado de manera conjunta con los vecinos, contemplando los usos, dinámicas y características del espacio público, y articulando con las distintas áreas de la Municipalidad para garantizar una intervención acorde a las necesidades reales del territorio”.

Por último, agregó: “La puesta en marcha de la obra da cumplimiento a los compromisos asumidos de esta gestión, fortaleciendo el Presupuesto Participativo como una herramienta de planificación democrática que promueve la participación ciudadana y la construcción de espacios públicos más inclusivos, accesibles y seguros”.

Municipalidad de Paraná Plaza intervención
Noticias relacionadas
La restauración del histórico reloj del Palacio Municipal desde adentro.

La restauración del histórico reloj del Palacio Municipal desde adentro

Restauran el histórico reloj de la Municipalidad de Paraná.

Restauran el histórico reloj de la Municipalidad de Paraná y el pulso de la ciudad recupera su ritmo

Entidades empresarias de Entre Ríos expresaron preocupación por la planta en Paysandú

Entidades empresarias de Entre Ríos expresaron preocupación por la planta en Paysandú

iapv impulsa un nuevo sistema de adjudicacion y venta de viviendas en construccion

IAPV impulsa un nuevo sistema de adjudicación y venta de viviendas en construcción

Ver comentarios

Lo último

Italia le ganó a Irlanda del Norte y jugará la final por el Repechaje al Mundial

Italia le ganó a Irlanda del Norte y jugará la final por el Repechaje al Mundial

La Municipalidad de Paraná realiza mejoras en la plaza Primera Junta

La Municipalidad de Paraná realiza mejoras en la plaza Primera Junta

Indec: la actividad económica creció 1,9% en el primer mes del año

Indec: la actividad económica creció 1,9% en el primer mes del año

Ultimo Momento
Italia le ganó a Irlanda del Norte y jugará la final por el Repechaje al Mundial

Italia le ganó a Irlanda del Norte y jugará la final por el Repechaje al Mundial

La Municipalidad de Paraná realiza mejoras en la plaza Primera Junta

La Municipalidad de Paraná realiza mejoras en la plaza Primera Junta

Indec: la actividad económica creció 1,9% en el primer mes del año

Indec: la actividad económica creció 1,9% en el primer mes del año

Scaloni confirmó que Messi jugará los dos amistosos y habló de la cancelación de la Finalissima

Scaloni confirmó que Messi jugará los dos amistosos y habló de la cancelación de la Finalissima

Una lesión obligó a Manuel Borgert a bajarse de Neuquén

Una lesión obligó a Manuel Borgert a bajarse de Neuquén

Policiales
Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Ovación
Scaloni confirmó que Messi jugará los dos amistosos y habló de la cancelación de la Finalissima

Scaloni confirmó que Messi jugará los dos amistosos y habló de la cancelación de la Finalissima

Italia le ganó a Irlanda del Norte y jugará la final por el Repechaje al Mundial

Italia le ganó a Irlanda del Norte y jugará la final por el Repechaje al Mundial

Una lesión obligó a Manuel Borgert a bajarse de Neuquén

Una lesión obligó a Manuel Borgert a bajarse de Neuquén

Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

La provincia
La Municipalidad de Paraná realiza mejoras en la plaza Primera Junta

La Municipalidad de Paraná realiza mejoras en la plaza Primera Junta

Entidades empresarias de Entre Ríos expresaron preocupación por la planta en Paysandú

Entidades empresarias de Entre Ríos expresaron preocupación por la planta en Paysandú

IAPV impulsa un nuevo sistema de adjudicación y venta de viviendas en construcción

IAPV impulsa un nuevo sistema de adjudicación y venta de viviendas en construcción

ORI, la nueva IA sobre salud mental de adolescentes para padres y docentes de Entre Ríos

ORI, la nueva IA sobre salud mental de adolescentes para padres y docentes de Entre Ríos

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Dejanos tu comentario