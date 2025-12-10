Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy.

Uno Entre Rios | Ovación | Copa Argentina

En el predio Lionel Messi se sortearon los 32avos. de la Copa Argentina 2026, con los 64 equipos ya ubicados en el cuadro que marcará su recorrido.

10 de diciembre 2025 · 14:07hs
La Copa Argentina 2026 definió los cruces de 32avos. de final en el sorteo realizado en el predio Lionel Messi de Ezeiza. El torneo más federal del país ya confirmó a los 64 equipos que competirán el próximo año y la suerte determinó el camino de cada uno en el cuadro definitivo.

La 14° edición comenzará a disputarse en la última semana de enero. El partido inaugural tendrá como protagonista a Independiente Rivadavia frente a Estudiantes, debido a que el equipo mendocino es el último campeón del certamen, una tradición que se mantiene en cada temporada. Además, el torneo incorporará una novedad importante: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se utilizó en la definición.

LEER MÁS: Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Copa Argentina 2026: quedaron definidos los cruces de 32avos.

Todos los cruces

  • Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

  • River vs. Ciudad de Bolívar

  • Independiente vs. Atenas de Río Cuarto

  • Racing vs. San Martín de Formosa

  • San Lorenzo vs. Deportivo Rincón

  • Huracán vs. Olimpo

  • Platense vs. Argentino de Monte Maíz

  • Argentinos Juniors vs. Midland

  • Banfield vs. Real Pilar

  • Lanús vs. Sarmiento La Banda

  • Talleres (C) vs. Argentino de Merlo

  • Belgrano (C) vs. Atlético de Rafaela

  • Vélez vs. Deportivo Armenio

  • Tigre vs. Claypole

  • Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

  • Gimnasia (LP) vs. Camioneros

  • Newell’s vs. Acassuso

  • Rosario Central vs. Sportivo Belgrano

  • Independiente Rivadavia vs. Estudiantes

  • Gimnasia (M) vs. Gimnasia y Tiro de Salta

  • Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy

  • Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

  • Instituto vs. Atlanta

  • Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán

  • Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

