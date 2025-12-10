Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy.

La Copa Argentina 2026 definió los cruces de 32avos. de final en el sorteo realizado en el predio Lionel Messi de Ezeiza. El torneo más federal del país ya confirmó a los 64 equipos que competirán el próximo año y la suerte determinó el camino de cada uno en el cuadro definitivo.
En el predio Lionel Messi se sortearon los 32avos. de la Copa Argentina 2026, con los 64 equipos ya ubicados en el cuadro que marcará su recorrido.
La 14° edición comenzará a disputarse en la última semana de enero. El partido inaugural tendrá como protagonista a Independiente Rivadavia frente a Estudiantes, debido a que el equipo mendocino es el último campeón del certamen, una tradición que se mantiene en cada temporada. Además, el torneo incorporará una novedad importante: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se utilizó en la definición.
Todos los cruces
Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
River vs. Ciudad de Bolívar
Independiente vs. Atenas de Río Cuarto
Racing vs. San Martín de Formosa
San Lorenzo vs. Deportivo Rincón
Huracán vs. Olimpo
Platense vs. Argentino de Monte Maíz
Argentinos Juniors vs. Midland
Banfield vs. Real Pilar
Lanús vs. Sarmiento La Banda
Talleres (C) vs. Argentino de Merlo
Belgrano (C) vs. Atlético de Rafaela
Vélez vs. Deportivo Armenio
Tigre vs. Claypole
Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó
Gimnasia (LP) vs. Camioneros
Newell’s vs. Acassuso
Rosario Central vs. Sportivo Belgrano
Independiente Rivadavia vs. Estudiantes
Gimnasia (M) vs. Gimnasia y Tiro de Salta
Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
Instituto vs. Atlanta
Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán
Godoy Cruz vs. Deportivo Morón