Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy.

En el predio Lionel Messi se sortearon los 32avos. de la Copa Argentina 2026, con los 64 equipos ya ubicados en el cuadro que marcará su recorrido.

La Copa Argentina 2026 definió los cruces de 32avos. de final en el sorteo realizado en el predio Lionel Messi de Ezeiza . El torneo más federal del país ya confirmó a los 64 equipos que competirán el próximo año y la suerte determinó el camino de cada uno en el cuadro definitivo.

La 14° edición comenzará a disputarse en la última semana de enero. El partido inaugural tendrá como protagonista a Independiente Rivadavia frente a Estudiantes, debido a que el equipo mendocino es el último campeón del certamen, una tradición que se mantiene en cada temporada. Además, el torneo incorporará una novedad importante: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se utilizó en la definición.