Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

Tres entrerrianos integran la última concentración juvenil del año en Mar del Plata, donde se define la base del seleccionado M20 rumbo a 2026.

10 de diciembre 2025 · 12:26hs
Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata.

Con miras a un exigente 2026, el staff encabezado por Nicolás Fernández Miranda inició la última concentración nacional del año con 46 jugadores menores de 19 años. El plantel trabaja desde el martes hasta el viernes 12 en las instalaciones de IPR Sporting, en Mar del Plata, donde se realizan los entrenamientos finales del año para esta categoría.

De esta convocatoria saldrá la base del equipo M20 que afrontará el Rugby Championship y la Copa del Mundo juvenil en la próxima temporada.

El tesorero de Patronato, Julián Gea Sánchez; Agustín Araujo; y el director deportivo de la entidad rojinegra, Victor Müller. 

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo.

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

LEER MÁS: Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

Tres entrerrianos en la última concentración juvenil rumbo a 2026

Entre los jugadores citados aparecen tres representantes de la Unión Entrerriana de Rugby, quienes integran el listado nacional para esta concentración. Ellos son Franco Benítez, de Club Tilcara; Basilio Cañas, del CAE; y Franco Marizza, de Paraná Rowing. La presencia de estos tres entrerrianos confirma el aporte de la provincia al plantel juvenil que se prepara para las competencias internacionales del año próximo.

La concentración reúne a deportistas de distintas uniones del país y será el cierre del ciclo anual de trabajo para el seleccionado juvenil. Durante estos días, el grupo buscará afianzar conceptos y fortalecer la preparación con vistas a los compromisos que se avecinan en 2026.

Mar del Plata Entrerrianos M19
