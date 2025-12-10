El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

El intendente de Colón, José Luis Walser, y su familia sufrieron un accidente de tránsito en Brasil. Su esposa está en estado reservado y su hija será operada

El intendente de Colón José Luis Walser y su familia sufrieron un accidente de tránsito en Brasil. Su esposa está en estado reservdo tras una operación y su hija será operada

El intendente de Colón José Luis Walser y su familia sufrieron un accidente de tránsito en Brasil. Su esposa está en estado reservdo tras una operación y su hija será operada

El intendente de Colón José Luis Walser y su familia sufrieron un accidente de tránsito en Brasil. Su esposa está en estado reservdo tras una operación y su hija será operada

El intendente de Colón José Luis Walser y su familia sufrieron un accidente de tránsito en Brasil. Su esposa está en estado reservdo tras una operación y su hija será operada

La Municipalidad de Colón confirmó que el intendente José Luis Walser sufrió un accidente de tránsito en Brasil, bajo una lluvia torrencial, cuando viajaba con su familia en un viaje oficial.

Intendente de Colón José Luis Walser

Se indicó además que su esposa Gimena fue intervenida quirúrgicamente y fue trasladada a Porto Alegre para una mejor atención, donde quedó internada en estado reservado. En tanto, una de sus hijas menor de edad se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica.