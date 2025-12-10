Uno Entre Rios | La Provincia | Intendente

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

El intendente de Colón, José Luis Walser, y su familia sufrieron un accidente de tránsito en Brasil. Su esposa está en estado reservado y su hija será operada

10 de diciembre 2025 · 12:05hs
La Municipalidad de Colón confirmó que el intendente José Luis Walser sufrió un accidente de tránsito en Brasil, bajo una lluvia torrencial, cuando viajaba con su familia en un viaje oficial.

Se indicó además que su esposa Gimena fue intervenida quirúrgicamente y fue trasladada a Porto Alegre para una mejor atención, donde quedó internada en estado reservado. En tanto, una de sus hijas menor de edad se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica.

Desde el martes el complejo termal de La Paz permanece cerrado. El Municipio finalizó la concesión a Newtronic S.A. tras detectar múltiples incumplimientos contractuales

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Diputados nacionales peronistas se reunierpn con dirigentes de CGTpara abordar la reforma laboral y problemáticas de trabajadores del citrus y sector avícola

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

El resto de la familia y el propio intendente se encuentran fuera de peligro.

