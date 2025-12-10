Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

El mediocampista de 26 años, de reciente paso por Chacarita, se convirtió en la cara nueva de Patronato de cara a la Primera Nacional 2026.

10 de diciembre 2025 · 16:28hs
El tesorero de Patronato, Julián Gea Sánchez; Agustín Araujo; y el director deportivo de la entidad rojinegra, Victor Müller. 

Agustín Araujo se convirtió en la primera incorporación de Patronato para afrontar la Primera Nacional 2026. El volante de 26 años llega con el pase en su poder tras quedar libre en Chacarita, donde estuvo jugando esta última temporada, y firmó hasta diciembre de 2026.

De inferiores en Racing, su carrera profesional lo llevó hacia Alvarado de Mar del Plata, Gimnasia y Tiro de Salta, donde fue dirigido por Rubén Forestello y consiguió el ascenso a la segunda división en 2023, y finalmente su paso por el Funebrero.

Agustín Araujo se formó en Racing

Araujo nació en la localidad de Reconquista, Santa Fe. Con 12 años llegó a la Academia y realizó todas las inferiores en el Predio Tita Mattiussi: comenzó como lateral izquierdo y, con el pasar de los años, fue adelantándose hasta lograr asentarse en una posición más de ataque.

El futbolista estuvo varios años siendo parte del plantel de reserva, incluso, Diego Cocca lo promovió a la Primera División para transitar la pretemporada en 2017, pero no logró debutar en la Academia, donde firmó su primer contrato y lo extendió hasta quedar libre en junio de 2021, señala Código Patrón.

