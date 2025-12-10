Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

Adentrarse en un mundo desconocido para ellos, darse a conocer y poder desarrollar su labor. Eso es lo que está realizando un grupo de cineastas locales, quienes se encuentran trabajando en la realización de un documental sobre el boxeo femenino en Paraná.

Ovación se interesó en conocer más sobre este proyecto y convocó a Alejandro Silva y Diana Deharbe, el director y la guionista de este documental, quienes contaron cómo surgió la idea, la etapa en la que se encuentran y qué es lo que buscan reflejar.

Alejandro Silva, el ideólogo del documental

“Nos metimos en un mundo nuevo, donde nos encontramos con algunas cosas gratas y otras no tanto, y descubrimos que tiene un ambiente y público propio que forman parte de esta subcultura deportiva. Estamos muy agradecidos con las boxeadoras, los técnicos y la Comisión Municipal de Box, porque nos han abierto las puertas y se mostraron predispuestos a darnos una mano, entendiendo y respetando nuestro trabajo como nosotros entendemos y respetamos el trabajo de ellos. Notamos que hay interés en el documental y eso nos motiva mucho”, introdujo Alejandro, el mentor del proyecto, quien luego explicó cómo se le ocurrió adentrarse en este mundo.

“Mi sobrina, Sofía Silva, practica boxeo amateur en el gimnasio Motobox y ya hizo unas peleas amateurs –contó–. Por ella empecé a frecuentar este mundillo sin darle mucha importancia al principio, pero de a poco me empezó a interesar. Comencé yendo a ver las sesiones de sparring que ella hace en el gimnasio y se me metió en la cabeza que podía hacer un documental. Venía trabajando en otro proyecto paralelo, pero este me pareció mucho más realizable. Empecé a ir con la cámara a filmar y le comenté mi idea a un compañero, Alejandro Molaro, al que le pareció buena. Justo surgió el Feicac (NdeR: el Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia es una convocatoria de la Municipalidad de Paraná, destinada a apoyar proyectos culturales, artísticos y científicos locales) y averigüé para presentar el proyecto, que tuvo una buena recepción y eso me motivó a ir para adelante. Ale me presentó a Diana como guionista, empezamos a intercambiar ideas y así empezamos”.

documental 2 Víctor Ludi/UNO

Posteriormente aseguró que una de las razones que lo llevó a realizarlo fue que “me pareció muy interesante mostrar a la mujer en una disciplina que está catalogada culturalmente como masculina. Creo que el deporte ha evolucionado un montón porque las mujeres son disciplinadas y trabajan muchísimo, tanto en lo físico como en lo técnico”.

Al ser consultado sobre cuál es la etapa en la que se encuentra el documental, Silva repasó lo hecho hasta el momento y calculó para cuándo cree que este proyecto se haría realidad: “La primera velada en la que filmé fue en septiembre en el club Paracao, donde los organizadores y la gente de la Comisión me dieron un lugar interesante para poder trabajar. A partir de ahí fui sacando contactos, recorriendo gimnasios y yendo a las veladas. El documental está en proceso y, una vez que tengamos un material suficiente, empezaremos con el guión. Si sale lo del Feicac nos permitiría, entre otras cosas, alquilar cámaras profesionales lo cual sería fantástico. Tendríamos que empezar a realizar el rodaje con mayor intensidad en febrero, para terminarlo en cinco meses y si a eso le sumamos la edición, diría que para septiembre u octubre del 2026 lo lanzaríamos. Si no conseguimos la financiación del Feicac usaremos otros recursos, pero lo haremos igual”.

A modo de adelanto, el director realizó un spoiler sobre lo que se verá en la filmación.

“El trabajo será un seguimiento y acompañamiento de las protagonistas, que serán cuatro aunque no queremos tirar nombres todavía. Mostraremos la cotidianidad que ellas tienen, tanto dentro como fuera del ring, para conocerlas y ver cómo articulan su vida con las exigencias de este deporte. Obviamente que mostraremos partes de sus peleas, pero también queremos reflejar que muchas veces sus combates más difíciles están por fuera del deporte con sus conflictos diarios, y queremos conocer cómo el deporte ayuda a superarlos”, repasó.

Diana Deharbe, la guionista que se se siente identificada con las boxeadoras

Por su parte, Diana, que es doctora en comunicación social y guionista audiovisual, encara su segundo proyecto documental tras la realización de Ahatay el demonio blanco. Si bien su vida no está relacionada directamente con el pugilismo ni con sus protagonistas, se sintió interpelada por algunas historias similares a la que ella padeció años atrás.

“No vengo del palo del boxeo, sino que hace tres años que practico muay thai y kickboxing, deportes a los que llegué buscando herramientas, complementarias a la terapia, que me permitiesen incrementar mi confianza, autoestima y empoderamiento…en síntesis, luego de haber sido sobreviviente de la violencia de género, buscaba una superación personal y no tanto deportiva, y me encontré con un mundo nuevo. Tengo una nena de 10 años que me acompaña a las prácticas y, si bien me dijo que ella no se proyecta en este tipo de disciplinas porque juega al básquet, me hizo reflexionar de que a mí a los 10 años nunca se me hubiera ocurrido querer practicar un deporte de combate. Me di cuenta que son actividades que te llevan al límite y que el primer gran desafío es superar la frontera de dar y recibir el primer golpe. La sociedad no nos enseña a las mujeres a dar golpes sino a asimilarlos, porque educa a hombres violentos y mujeres que soportan la violencia, y estas actividades rompen con esos paradigmas. Ése será un poco el enfoque que tendrá este documental”, recordó en modo reflexivo, para luego continuar profundizando sobre su análisis: “A pesar de que ya llevo bastante tiempo practicando, hay algo que todavía no he podido hacer que son las sesiones de sparring. Esto es porque me generan ataques de pánico, los cuales están relacionados a traumas de mi pasado. Era algo que intentaba disimular hasta que un día hablando con una compañera que es peleadora profesional, ella me preguntó si tenía ataques de pánico y me dijo que se dio cuenta porque a ella también le había pasado, ya que también venía de una relación violenta en la que había recibido una puñalada. Después otra compañera también no comentó que había sufrido violencia. Eso me hizo pensar que muchas mujeres buscan en los deportes de combates, de los cuales el boxeo es uno de ellos, herramientas que les permitan poder superar esos traumas. No quiero decir que a todas les ha ocurrido algo similar, pero estoy segura de que muchas de las mujeres que llegan a los gimnasios, probablemente a la mayoría, han sufridos algún tipo de violencia, y a eso también intentaremos desandarlo”.

documental 3 Víctor Ludi/UNO

Para concluir, Deharbe hizo hincapié y celebró una modificación que tendrá el reglamento de la Federación Argentina de Box en 2026: “En uno de los festivales escuchamos que el año que viene los rounds de las peleas de mujeres pasarán a ser de dos minutos a tres, tal como los combates de los hombres. Ése era un reclamo que venía desde hace mucho tiempo y queremos reconstruir la historia para conocer cómo se llegó a estas conquistas”.