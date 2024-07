Caso Enrique Fabiani: la familia denunció que Patricia Bullrich no los quiso recibir

Por su parte el abogado que representa a la familia de Enrique, Rubén Pagliotto, manifestó a UNO: "Este es un dramático caso, al igual que el de Loan Peña de cinco años en Corrientes, pone en vilo a la sociedad toda, al ser 'desapariciones' de personas en un marco de enormes claroscuros, contradicciones, inconsistencias". En este sentido, denunció: "Sumado esto, hay una falta absoluta de empatía por parte de las autoridades nacionales que asumen actitudes muy reprobables desde el humanitarismo y la solidaridad como lo acaba de hacer la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que a pesar de expresos pedidos de ciudadanos y periodistas, se negó a dispensarles cinco minutos a los familiares de Enrique Fabiani para escucharlos y tratar de darles apoyo institucional".

ENRIQUE FABIANI PATRICIA BULLRICH.jpg

Cabe recordar que Melisa dialogó con La Mañana de la Red (88.7) y relató con angustia cómo su padre logró encontrar una salida del monte tras cuatro horas de desorientación, pero se habría topado con una situación inesperada. A su entender, Enrique golpeó la puerta de la casa equivocada: "Mi papá no está perdido en Alcaraz, está desaparecido. Digo esto porque si vas a Alcaraz te dicen: 'qué lástima que golpeó justamente esa puerta'. Los habitantes dicen que, si estas personas ven a alguien en su campo, le disparan".

En este contexto la mujer expresó su frustración por la aparente inacción de las autoridades, apuntó a un hombre de la zona y denunció que habiendo pasado 21 días de la desaparición de Enrique, la casa de esta persona aún no fue allanada. Para Melisa, la investigación debería apuntar en esa dirección: "Mi papá fue a esa casa y golpeó la puerta. Este hombre declaró ante el fiscal que lo echó y que, cuando mi papá se retiró, le pidió disculpas. Este hombre dijo: 'me di cuenta que es una buena persona porque me dijo disculpe señor'. La pregunta que me hago es, entonces, por qué llamó y lo denunció a Abigeato".

Enrique Héctor Fabiani jubilado Santa Fe Entre Ríos.jpg Enrique Fabiani desapareció el 4 de junio en un campo de Entre Ríos.

"No hay caminata de mi papá después de eso", subrayó la mujer, "Llega hasta la tranquera de L ¿Son ciegos ante eso? No puede ser que estamos a (entonces) 21 días y todavía no se allanó la casa de J.L y no se investigó a los cuatro de Abigeato, quienes todavía no declararon, sólo el jefe y subjefe que estaban esa noche. La justicia es muy lenta y se pierden horas valiosas. Mi papá puede estar tirado a 40 o 50 metros de ahí y puede estar agonizando".

A un mes de su desaparición, pedirán justicia por Enrique Fabiani

A raíz de la falta de respuestas y cumpliéndose un mes de su desaparición, los seres queridos de Enrique convocaron a una marcha este jueves a las 14.30 que partirá desde el arco de Alcaraz hasta la iglesia donde, a las 17 horas, se realizará una misa por la pronta aparición de Enrique. Seguidamente, se hará una procesión con antorchas.