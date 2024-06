Alcaráz: buscan con drones a jubilado santafesino desaparecido

Embed

La Dirección General de Investigación Criminal, a través de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extravíos y la División VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado), intensificó la búsqueda y, en la jornada del martes, se incluyeron rastrillajes con drones con sensores térmicos y uno de ala fija equipado con una cámara de alta resolución para explorar áreas de difícil acceso terrestre de la Dirección de Drones de Paraná. A pesar de estos esfuerzos, no se obtuvieron resultados positivos hasta el momento. La operación también contó con la participación de bomberos voluntarios, cadetes, personal civil de asociaciones no gubernamentales y policías.

Lo que se sabe del jubilado desaparecido

La denuncia radicada por sus amigos señala que aquella jornada fueron hasta “un campo de un conocido donde tenían permiso para cazar sobre la Ruta 127, en el kilómetro 104”. “En un momento se separan y él tenía que ir a la casa del propietario, pero nunca llegó”, continúa el expediente.

Al parecer, Fabiani quería hablar con el dueño del campo, un amigo suyo de hace varios años, pero en el trayecto se habría desorientado.

Asimismo, se comprobó que esa mismo noche dos maquinistas que estaban trillando dicen haber visto una persona con características del desaparecido y un propietario de campo lindante declaró que echó de su propiedad a un cazador que llegó hasta su casa.

Aun así, la familia sostiene “que la policía local oculta algo” y que hay varias actuaciones que llaman la atención. "Mi papá tenía problemas de desorientación, pero estaba bien en tiempo y espacio", subrayó Melisa, una de las hijas del cazador desaparecido.

Otra de sus hijas, María Inés De Viggeti, aseguró que estuvieron presentes en la fiscalía y "los maquinistas fueron citados a declarar". Además, manifestó que están a la espera de lo que decidan hacer "de acá en adelante".

Por otro lado, destacó que la familia “está más unida que nunca” y que tienen "sentimientos encontrados" porque “sospechan de todo el mundo y a la vez de nadie". En tanto e refirió al rastreo que se realizó en su búsqueda y en donde “solo se encontraron algunas pisadas que están siguiendo”.