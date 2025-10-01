Presupuesto 2026: malestar opositor luego de la partida "inesperada" de Carlos Guberman

El Secretario de Hacienda se retiró antes de las 17 para celebrar Yom Kipur, pero prometió volver la semana que viene para hablar del Presupuesto 2026.

Presupuesto 2026: Guberman y Pablo Quirno se fueron antes por reclamos de los diputados de izquierda.

La reunión por el Presupuesto 2026 terminó de forma abrupta cuando los diputados del Frente de Izquierda denunciaron “genocidio” en la Franja de Gaza y la detención de la flotilla Global Sumud en Medio Oriente, al vincular esos hechos con la celebración del día del perdón que pregona el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El presidente de la comisión, José Luis Espert, había advertido en el inicio de la deliberación que Guberman iba a retirarse por el inicio de Iom Kipur, la celebración de la colectividad judía donde se realiza ayuno y se concurre a templo.

El comienzo de la controversia

La controversia se desató cuando la diputada de izquierda Mercedes Mendieta denunció que el “Estado sionista de Israel está interceptando la Flotilla Global Sumud que se encontraba a 30 millas náuticas de Gaza llevando ayuda humanitaria”.

La legisladora convocó a una marcha a las 18 para reclamar que se garantice la seguridad de todos los integrantes de la flotilla, donde se encuentra la dirigente de izquierda Celeste Fierro.

Pero mientras trataba de convocar a la marcha fue interrumpida por abucheos por los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), que fueron acusados por Mendieta y Ripoll de “cómplices del genocidio”.

Espert reprendió a las legisladoras de izquierda que seguían gritando y les cortó el micrófono para darle la palabra al diputado de Unión por la Patria (UxP) Carlos Heller, que iba a realizar sus preguntas a Guberman.

Al intervenir, Ripoll mezcló en su discurso la fiesta milenaria religiosa de Iom Kipur y la situación de Israel, sobre la cual la legisladora denuncia “genocidio en Gaza”, y Guberman se retiró ofendido de la reunión.

“Vilma, te fuiste al pasto”, le gritó un diputado mientras se escuchaban otros gritos en la reunión.

En ese contexto, Espert anunció que “los secretarios se retiran… esto es lo que ha logrado diputada Ripoll en una discusión de Presupuesto y Hacienda. Una vergüenza”.

Pocas palabras sobre el Presupuesto 2026

Previamente, Guberman había justificado que no se podían aplicar las leyes vetadas sin afectar “4 o 5 puntos del PBI” y dijo que “no están abajo de la alfombra esos recursos que le piden al jefe de gabinete que reasigne para aplicar las leyes aprobadas por el Congreso”.

.Agregó que “por eso se tomó la decisión de dar una mejora en el valor del nomenclador de la asistencia de tratamiento para las personas con discapacidad pero suspender el resto de la ley, porque no hay forma de que podamos afrontar 1.5 billones de pesos a los prestadores por el ajuste, no tenemos disponibles esos recursos”.

En su exposición, defendió durante una hora y media los ejes centrales del presupuesto que contempla un crecimiento del 5% del PBI, la inflación del 10,1% y un dólar de 1423 a diciembre del 2026.

En ese sentido, el funcionario dijo que “la expectativa del mercado es que este año la inflación cierre en 27% y la expectativa del mercado en diciembre del 2026 es de 16%, pero nosotros creemos que será del 10%”.

A lo largo de su discurso defendió el objetivo central de alcanzar el superávit financiero y destacó el proyecto complementario del Presupuesto.

Esta iniciativa busca que solo se pueda gastar en base a la recaudación, que no haya leyes sin financiamiento y establece penas para los funcionarios que apliquen esas normas que no cumplan esos criterios.

Al respecto apuntó que la “regla fiscal la mandamos en uno de los proyectos complementarios donde planteamos la idea de que no quede solo a la voluntad de nuestra gestión y si no que quede como regla permanente para todos los gobiernos que vengan para mantenerse con cierto orden fiscal para adelante”.