La comunidad católica de Paraná celebró a San Miguel Arcángel

Cientos de fieles participaron de la procesión con la imagen de San Miguel Arcángel por las calles de Paraná.

29 de septiembre 2025 · 20:28hs
La comunidad católica rindió homenaje a San Miguel Arcángel.

Foto Arzobispado de Paraná

La comunidad católica rindió homenaje a San Miguel Arcángel.

En una emotiva jornada de fe y devoción, la comunidad católica de la ciudad de Paraná celebró en la tarde de este lunes a su santo patrono, el Arcángel San Miguel. La festividad reunió a cientos de fieles en el microcentro de la capital entrerriana, donde se llevó a cabo la tradicional Misa y procesión en su honor.

San Miguel Arcángel por las calles

La celebración principal tuvo lugar en la parroquia San Miguel, ubicada en la intersección de las calles Buenos Aires y Carlos Gardel. La Eucaristía fue presidida por el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín, quien destacó en su homilía la importancia del Arcángel como protector espiritual y símbolo de fortaleza en tiempos de incertidumbre.

Tras la Misa, la imagen histórica de San Miguel fue llevada en procesión por las calles aledañas al templo, acompañada por cánticos, rezos y expresiones de fe de los presentes. Vecinos, familias, jóvenes y adultos mayores se sumaron al recorrido con profundo fervor religioso, renovando una tradición que lleva más de dos siglos en la provincia.

“San Miguel es un símbolo de lucha contra el mal y de defensa de la fe. Su protección ha estado presente en la historia de nuestra comunidad desde los primeros días de su fundación”, expresó uno de los organizadores de la celebración.

La festividad concluyó con una bendición especial y palabras de agradecimiento por parte de los sacerdotes de la parroquia, quienes resaltaron el compromiso de la comunidad con sus raíces espirituales y culturales.

San Miguel Arcángel es considerado uno de los grandes defensores del pueblo cristiano. Su figura, asociada a la justicia y la protección divina, es venerada por miles de fieles en todo el mundo, especialmente cada 29 de septiembre, día en que la Iglesia celebra a los tres arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael.

