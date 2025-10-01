Uno Entre Rios | Ovación | PSG

PSG venció 2-1 al Barcelona en Cataluña

El actual campeón, PSG, dio vuelta el marcador en el final con un gol de Ramos y trepó a la cima en la tabla de posiciones.

1 de octubre 2025 · 18:15hs
El PSG festejó de visitante por la Liga de Campeones.

El PSG festejó de visitante por la Liga de Campeones.

La segunda fecha de la primera fase de la Champions League continúa con un partido de alto impacto: el campeón defensor del título, el PSG, visita el Estadio Olímpico de Montjuic para enfrentarse al Barcelona en un duelo con historias cruzadas y con el regreso de Luis Enrique al campo de su antiguo club con el que también supo ganar el máximo trofeo en 2015, el último de la entidad Azulgrana.

En un encuentro de alto vuelo futoblístico entre dos equipos candidatos y con grandes intérpretes, el conjunto de Hansi Flick se puso en ventaja a los 19 minutos con un gol de Ferrán Torres tras una habilitación del inglés Marcus Rashford. Sin embargo, a los 38′ llegó la igualdad del elenco parisino mediante un remate del joven Senny Mayulu luego de una asistencia de Nuno Mendes.

Racing es el único equipo argentino que podría disputar esta edición de la Copa Intercontinental.

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

La emoción de Dembélé al recibir el trofeo.

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

En el cierre del encuentro, mientras acechaba el arco de Wojciech Szczesny, PSG llegó al tanto de la victoria en los 90′ cuando Achraf Hakimi habilitó al filo del offside al portugués Gonçalo Ramos para el 2-1 final en Montjuic que deja al vigente campeón en el lote de punteros con 6 unidades.

Lo que sigue para el Barcelona y PSG

En la próxima fecha, Barcelona recibirá al Olympiacos de Grecia el martes 21 de octubre y PSG visitará el mismo día al Bayer Leverkusen en Alemania.

Otros partidos

La jornada, además, cuenta con la presentación de otras potencias europeas como el Manchester City, la Juventus, el Arsenal y el Napoli de Kevin de Bruyne, quienes se miden ante el Mónaco, el Villarreal, el Olympiacos y el Sporting de Lisboa, respectivamente. Cabe destacar que hasta el momento, a falta de estos encuentros para cerrar la segunda fecha, el Bayern el Real Madrid y el Inter lideran la tabla general con 6 puntos.

La Conmebol analizará cada caso y luego dará a conocer su determinación.

La Conmebol le abrió un expediente a River por Enzo Pérez y Gonzalo Montiel

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025.

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

El Grella recibirá a Belgrano y Unión de Santa Fe.

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

