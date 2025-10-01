Uno Entre Rios | La Provincia | Fentanilo

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

El juez Federal Hernán Viri, a cargo del Juzgado de Concepción del Uruguay, tomó intervención por la presunta venta de fentanilo a particulares.

1 de octubre 2025 · 18:37hs
Se realizaron en Concepción del Uruguay dos allanamientos por una denuncia de supuesto robo y comercialización ilegal de ampollas de fentanilo en Rosario. Si bien los "resultaron fueron negativos", las viviendas requisadas pertenecen a personas vinculadas a un enfermero -identificado como LEB- que fue detenido en esa ciudad.

Los operativos fueron realizados en Balbín al 1700 y en Larroque casi 300, por personal de Gendarmería Nacional y con conocimiento de Viri, como juez subrogante.

Según recopiló R2820, la investigación la comanda la Unidad Fiscal Federal de Rosario que solicitó y logró la detención de un enfermero del Policlínico PAMI II de esa ciudad por estar vinculado a la comercialización de medicamentos de venta prohibida para particulares, entre ellos fentanilo. El delito que se le imputa es "tráfico ilícito de fármacos de uso hospitalario".

Recodemos que el uso de ampollas de fentanilo, sustancia de altísima peligrosidad, está prohibido fuera de ámbitos médicos.

La investigación fue desarrollada por el Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con apoyo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). También intervienen la UFI-PAMI y el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la fiscalía rosarina.

En tanto, otros dos allanamientos realizados en Rosario permitieron dar con el acusado LEB.

