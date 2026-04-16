Bomberos Voluntarios de Entre Ríos reclaman fondos nacionales

Esos fondos tienen un destino definido y existen para garantizar la operatividad, el equipamiento y la capacitación de los cuerpos de bomberos voluntarios.

A través de un comunicado, la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios expresó su preocupación por la falta de transferencia, en tiempo y forma, de fondos nacionales que considera esenciales para el funcionamiento del sistema en todo el país.

A través de un comunicado oficial dirigido a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , la entidad advirtió que el esquema de sostenimiento económico de los bomberos voluntarios está establecido por la Ley 25.054 , que prevé recursos provenientes de aportes específicos vinculados a la actividad aseguradora.

Según señalaron, esos fondos tienen un destino definido y existen para garantizar la operatividad, el equipamiento y la capacitación de los cuerpos de bomberos voluntarios. Sin embargo, remarcaron que actualmente no están siendo transferidos en tiempo y forma ni en su totalidad, lo que genera un desfinanciamiento progresivo.

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Desde la federación sostuvieron que esta situación impacta de manera directa en la capacidad de respuesta ante emergencias. En ese sentido, advirtieron que hay cuarteles con dificultades para sostener su funcionamiento, problemas para renovar equipos esenciales y una merma en las instancias de formación permanente del personal.

Comunicado

“Cada intervención, cada salida ante un incendio, un accidente o una emergencia, depende de un sistema que debe estar preparado y respaldado”, señalaron en el texto. Y agregaron que, cuando ese respaldo falla, no solo se resiente la institución, sino también la seguridad de la comunidad.

La entidad subrayó además que quienes integran los cuerpos de bomberos voluntarios trabajan desde el compromiso, la vocación y el servicio desinteresado, pero remarcaron que ese esfuerzo no puede reemplazar las obligaciones que establece la normativa vigente.

Por ese motivo, solicitaron que se adopten de manera urgente las medidas necesarias para regularizar la transferencia de los fondos correspondientes y asegurar así el funcionamiento normal del sistema en todo el país.