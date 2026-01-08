Uno Entre Rios | La Provincia | Balneario Thompson

Balneario Thompson: por razones de seguridad, se restringe el ingreso de mascotas

La Municipalidad de Paraná dispuso, de manera preventiva, restringir el ingreso de mascotas al balneario Thompson, por seguridad, convivencia e higiene.

8 de enero 2026 · 18:22hs
La Municipalidad de Paraná dispuso, de manera preventiva, restringir el ingreso de mascotas al balneario Thompson, con el objetivo de resguardar la seguridad, la convivencia y las condiciones de higiene del espacio público.

La medida se adopta en el marco del uso intensivo que registra el balneario durante la temporada de verano y busca garantizar un entorno seguro para quienes concurren a disfrutar de la playa, en especial niñas, niños y familias.

En ese sentido, se evaluaron situaciones vinculadas al control de los animales de compañía y al impacto que su presencia genera en un espacio de uso recreativo masivo.

Por el momento, la disposición alcanza únicamente a la playa del Thompson y forma parte de un conjunto de acciones orientadas a preservar la calidad del lugar, el cuidado del ambiente y el bienestar de todos los usuarios.

Cabe recordar que el pasado 19 de diciembre se habilitó el ingreso al río en la playa del Thompson, tras la colocación de 350 metros de boyado, lo que permitió poner nuevamente en valor este espacio para el disfrute de paranaenses y turistas durante el verano.

