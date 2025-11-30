Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo no registraron ganadores. El próximo sorteo habrá en juego uno 15.000 millones de pesos.

No hubo ganadores en los pozos más importantes del Quini 6.

Los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo no registraron ganadores, por lo que desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo habrá en juego uno 15.000 millones de pesos en total. El mismo se realizará el miércoles 3 desde las 21.15.

En el Tradicional salieron el 04 - 11 - 21 - 25 - 40 - 44. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante con $2.138.693.303 para el próximo sorteo.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 08 - 14 - 16 - 22 - 24 - 41. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $3.531.517.747.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 02 - 03 - 13 - 16 - 19 - 28. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $8.066.999.115.

En el Siempre Sale hubo 18 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 13 - 22 - 36 - 39 - 40 - 44. Cada uno cobrará un total de $19.861.008,75.

En el Pozo Extra se registraron 3.285 ganadores con seis aciertos que se llevarán $39.573,82.