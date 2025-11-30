Uno Entre Rios | La Provincia | Quini 6

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo no registraron ganadores. El próximo sorteo habrá en juego uno 15.000 millones de pesos.

30 de noviembre 2025 · 22:39hs
No hubo ganadores en los pozos más importantes del Quini 6.

No hubo ganadores en los pozos más importantes del Quini 6.

Los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo no registraron ganadores, por lo que desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo habrá en juego uno 15.000 millones de pesos en total. El mismo se realizará el miércoles 3 desde las 21.15.

Los resultados del Quini 6

En el Tradicional salieron el 04 - 11 - 21 - 25 - 40 - 44. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante con $2.138.693.303 para el próximo sorteo.

Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles. 

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios que se pusieron en juego este domingo.

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 08 - 14 - 16 - 22 - 24 - 41. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $3.531.517.747.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 02 - 03 - 13 - 16 - 19 - 28. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $8.066.999.115.

En el Siempre Sale hubo 18 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 13 - 22 - 36 - 39 - 40 - 44. Cada uno cobrará un total de $19.861.008,75.

En el Pozo Extra se registraron 3.285 ganadores con seis aciertos que se llevarán $39.573,82.

Quini 6 Ganadores Santa Fe
Noticias relacionadas
Nuevamente hay alerta por tormentas en Entre Ríos.

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Destacan que son 300 los casos detectados en Concordia a raíz de esta problemática.

Advierten curvas ascendentes de sífilis en Concordia

villa urquiza: festejos patronales y procesion nautica en honor a inmaculada concepcion

Villa Urquiza: festejos patronales y procesión náutica en honor a Inmaculada Concepción

Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

El FICER celebró su gran año y anunció sus premios

Ver comentarios

Lo último

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Ultimo Momento
Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

Policiales
Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Ovación
Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

Boca derrotó a Argentinos Juniors y se instaló en semifinales

Boca derrotó a Argentinos Juniors y se instaló en semifinales

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años

Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años

La provincia
Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Advierten curvas ascendentes de sífilis en Concordia

Advierten curvas ascendentes de sífilis en Concordia

Villa Urquiza: festejos patronales y procesión náutica en honor a Inmaculada Concepción

Villa Urquiza: festejos patronales y procesión náutica en honor a Inmaculada Concepción

El FICER celebró su gran año y anunció sus premios

El FICER celebró su gran año y anunció sus premios

Dejanos tu comentario