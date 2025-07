Asamblea interdisciplinaria en defensa del río y la vida

Asamblea interdisciplinaria

En día 23 de julio el gobierno nacional argentino convoca a una reunión para seguir adelante con la licitación del Paraná. Los convocados integran el sistema agroexportador argentino y son representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario, segunda en su capacidad financiera después de la de Chicago. La Campaña Remar Contracorriente por el agua, la vida y la soberanía convoca el mismo día y en el mismo lugar a realizar una asamblea interdisciplinaria donde integrar todas las voces, sobre todo la de las comunidades más vulneradas, la de ambientalistas, militantes sociales, comunidades de pueblos originarios, baqueanos del río, legisladores, referentes del campo popular para alzar sus voces. "Invitamos a la comunidad a participar para defender nuestra soberanía y poder decidir sobre uno de los recursos más valiosos que tenemos. El 80% de las riquezas de la producción de nuestro país pasan por ese río y lo que se está discutiendo es una medida que para lo único que sirve para maximizar las ganancias de las empresas exportadoras y de un gran negociado que es el dragado del río".

La importancia del Río Paraná

Desde el Foro hicieron llegar a UNO una gacetilla donde expresan su descontento ante el extractivismo y la explotación del recurso natural: "Los sectores de poder que impulsan la profundización del cauce del río Paraná con el dragado a 44 pies, para expandir la Hidrovía, han convocado una audiencia pública con el objetivo de legitimar un modelo extractivista que amenaza la integridad ecológica, social, cultural de la cuenca y en definitiva la soberanía de nuestro pueblo sobre uno de nuestros recursos más preciados, el Río Paraná. Un proyecto que solo beneficiará a las multinacionales exportadoras y a las grandes navieras extranjeras, reduciendo sus costos y trayendo graves consecuencias para nuestras comunidades y ecosistemas. Una mirada que solo prioriza los intereses externos, pretendiendo amoldar el río Paraná a los grandes buques de ultramar, en vez de usar la lógica de amoldar los barcos a los ríos. Objetivo que sólo es posible de llevar adelante con ocultamiento y desinformación. En respuesta y en víspera de este 9 de julio, día de declaración de la independencia de nuestro país, proponemos para este 23 de julio una asamblea paralela organizada desde el territorio y protagonizada por sus verdaderos guardianes: comunidades ribereñas, pueblos originarios, pescadores, productores, activistas, aves, peces, carpinchos, plantas del humedal y otros actores humanos y no humanos. Esta audiencia alternativa no solo busca disputar el discurso técnico y político de la oficialidad, discurso de medias verdades que busca atraer al sector productivo, sino también evidenciar las múltiples formas en que el ecosistema, sus habitantes y el país se ven afectados por este proyecto. Esta asamblea simbólica parte de una premisa fundamental: la verdad de los territorios no se construye solo en laboratorios ni despachos, sino en la experiencia viva de quienes habitan, se desarrollan y defienden los cuerpos de agua y de tierra. Este acto es, ante todo, un ejercicio de debate de ideas e imaginación política, de justicia desde abajo, de denuncia, de memoria y de defensa de lo común".

