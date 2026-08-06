El Congreso de Agmer define este jueves un nuevo plan de lucha

Agmer realizará este jueves un congreso en La Paz para definir un nuevo plan de lucha tras la reforma previsional y evaluar la continuidad del reclamo salarial.

Agmer realizará este jueves un congreso en La Paz para definir un nuevo plan de lucha tras la reforma previsional y evaluar la continuidad del reclamo salarial.

La ciudad de La Paz será sede este jueves del próximo Congreso de Agmer, donde el gremio docente definirá un nuevo plan de lucha tras la sanción de la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial. Así lo confirmó días atrás el secretario general del sindicato, Abel Antivero, quien adelantó que el encuentro también abordará la continuidad del reclamo salarial.

Cabe recordar que el dirigente cuestionó con dureza la reforma aprobada y respondió a las declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio. “Coraje hay que tener para ir contra los grupos concentrados de la economía. Venir contra nosotros no tiene nada de coraje”, afirmó, luego de que el mandatario sostuviera que para avanzar sobre la situación de la Caja de Jubilaciones “faltaba coraje, determinación y compromiso”.

Posible judicialización de la reforma jubilatoria

Días atrás, en declaraciones a APF Antivero consideró que la nueva ley representa “un paso más en el proceso de empobrecimiento impulsado por Frigerio”, al sostener que afecta los haberes y los derechos de los trabajadores. Además, señaló que el gremio ya comenzó a reunir fundamentos jurídicos para avanzar con una presentación que plantee la inconstitucionalidad de la reforma, una tarea que se desarrollará junto a la Multisectorial.

En este contexto, todas las miradas estarán puestas en La Paz, donde el Congreso de Agmer definirá los pasos a seguir frente a la Ley de reforma previsional y el reclamo salarial.