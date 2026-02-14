Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A

El Halcón lo ganaba desde el primer tiempo por un golazo de Gutiérrez, pero un error de Fiermarín le permitió a Pellegrini encontrar el empate para Vélez.

Después de un empate por 1-1 en el Tito Tomaghello de Florencio Varela, Vélez y Defensa y Justicia no se sacaron diferencias, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Zona A del Torneo Apertura. El Halcón comenzó ganando el encuentro, de la mano de un golazo de Juan Manuel Gutiérrez a los 14 minutos de la primera mitad. Sin embargo, un error del arquero Cristopher Fiermarin derivó en el tanto de Matías Pellegrini para lograr el empate del Fortín, a los 15 del complemento.