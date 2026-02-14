Después de un empate por 1-1 en el Tito Tomaghello de Florencio Varela, Vélez y Defensa y Justicia no se sacaron diferencias, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Zona A del Torneo Apertura. El Halcón comenzó ganando el encuentro, de la mano de un golazo de Juan Manuel Gutiérrez a los 14 minutos de la primera mitad. Sin embargo, un error del arquero Cristopher Fiermarin derivó en el tanto de Matías Pellegrini para lograr el empate del Fortín, a los 15 del complemento.
Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A
El Halcón lo ganaba desde el primer tiempo por un golazo de Gutiérrez, pero un error de Fiermarín le permitió a Pellegrini encontrar el empate para Vélez.
14 de febrero 2026 · 00:20hs
De esta manera, el equipo de Guillermo Barros Schelotto rescató un punto que no solo le permitió seguir invicto, sino que además lo deja en la cima de la Zona A, con 11 puntos. El Halcón, en tanto, tampoco conoce la derrota, y aparece como escolta de los de Liniers, con 9 unidades.