Uno Entre Rios | El País | abogada

Piden que intervenga Cancillería por la abogada argentina detenida en Brasil

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal sostuvo que "es posible continuar con el proceso y que la abogada pueda regresar"

14 de febrero 2026 · 17:22hs
Piden que intervenga Cancillería por la abogada argentina detenida en Brasil

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Buenos Aires) solicitó la intervención de la Cancillería argentina en el caso de la abogada Agostina Páez, quien permanece detenida con prisión preventiva y monitoreo mediante tobillera electrónica en Río de Janeiro, Brasil, acusada de realizar gestos racistas contra empleados de un restaurante.

Desproporcionadas

En declaraciones difundidas por el organismo, el presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, consideró que “las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas” y planteó que “es posible continuar con el proceso y que la joven pueda retornar al país”, al tiempo que reiteró el pedido de asistencia consular y seguimiento institucional del caso.

La CGT se reúne el lunes y analiza la posibilidad de un paro general. 

La CGT se reúne el lunes y planifica un paro general

Cristina Fernández seguirá con tobillera electrónica.

Cristina Fernández seguirá con tobillera electrónica

La entidad hizo el pedido a través de una nota dirigida al canciller Pablo Quirno en la que reclamó que se adopten gestiones oficiales para garantizar el pleno resguardo de los derechos y garantías de la letrada, oriunda de Santiago del Estero, en su condición de ciudadana argentina.

El ex camarista del Jucios a la Juntas en 1985 sostuvo que la Argentina "ha sostenido históricamente, en el ámbito internacional, un firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos”.

En consecuencia, afirmó que “corresponde arbitrar los mecanismos diplomáticos y consulares pertinentes a fin de verificar que (…) cuente con asistencia adecuada y que el proceso que la involucra respete plenamente las garantías judiciales reconocidas por los estándares internacionales”.

El reclamo de los abogados por Agostina Páez

A través de una carta enviada por Luis Alberto Miguel, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, la entidad expresó su preocupación por la situación de la abogada matriculada en esa jurisdicción.

abogada detenida en Brasil cancillería

“Conforme lo expresado oficialmente por nuestra institución, consideramos que la situación de la abogada Agostina Páez en su privación de la libertad en las circunstancias en las que viene atravesando ha excedido un margen de razonabilidad tal que, a esta altura, su desproporción procedimental supera cualquier ánimo de preservación derechos que pudiera argumentar la Justicia de la República Federativa de Brasil", sostuvo.

Y planteó que se vulneraron "derechos fundamentales" y se comprometió "la vigencia de las garantías procesales que rigen en todo Estado de Derecho”.

El caso de Agostina Páez en Ipanema

Agostina Páez permanece bajo un régimen de libertad controlada que incluye el uso obligatorio de una tobillera electrónica. La justicia brasileña le prohibió salir del país y le impuso la obligación de presentarse ante los tribunales locales una vez por mes, entre el 1 y el 10. La abogada debe residir en el domicilio fijado mientras la causa por injuria racial sigue su avance.

El caso se inició el pasado 14 de enero, cuando fue filmada haciando gestos discriminatorios hacia los empleados de un bar en la zona de Ipanema. La Policía Civil dio por cerrada la investigación el 23 de enero basándose en ese video. Consideró que la prueba era suficiente para la imputación.

Sin embargo, la defensa de la argentina presentó otra grabación donde se observa a un mozo insultándola y realizando gestos obscenos en la calle, lo que motivó una contradenuncia por provocación previa.

abogada Brasil Cancillería Prisión Buenos Aires
Noticias relacionadas
Diputados: el Gobierno logró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Diputados: el Gobierno logró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Una familia con cuatro integrantes necesitó 1.360.299 pesos para no ser pobre en enero, según el Indec. 

Indec: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en enero

Un plenario de cuatro comisiones dictaminó el proyecto oficialista para el Régimen Penal Juvenil

Diputados: se vota el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea

el juez lijo quedo a cargo de la investigacion por presunta corrupcion en andis

El juez Lijo quedó a cargo de la investigación por presunta corrupción en ANDIS

Ver comentarios

Lo último

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

La CGT se reúne el lunes y planifica un paro general

La CGT se reúne el lunes y planifica un paro general

La Selección Argentina de sóftbol partió con toda ilusión

La Selección Argentina de sóftbol partió con toda ilusión

Ultimo Momento
Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

La CGT se reúne el lunes y planifica un paro general

La CGT se reúne el lunes y planifica un paro general

La Selección Argentina de sóftbol partió con toda ilusión

La Selección Argentina de sóftbol partió con toda ilusión

La delegación de Patronato que viajó a Tucumán para el inicio de la Primera Nacional

La delegación de Patronato que viajó a Tucumán para el inicio de la Primera Nacional

Los convocados en San Martín de Tucumán para enfrentar a Patronato

Los convocados en San Martín de Tucumán para enfrentar a Patronato

Policiales
Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Caso Micaela García: está definido el tribunal que juzgará a Néstor Pavón en un nuevo juicio

Caso Micaela García: está definido el tribunal que juzgará a Néstor Pavón en un nuevo juicio

Paraná: recuperaron un caniche que había sido robado

Paraná: recuperaron un caniche que había sido robado

Hallaron sin vida al hombre que cayó al río Uruguay

Hallaron sin vida al hombre que cayó al río Uruguay

Fuerte accidente en el cruce de las rutas nacionales 12 y 127

Fuerte accidente en el cruce de las rutas nacionales 12 y 127

Ovación
La Selección Argentina de sóftbol partió con toda ilusión

La Selección Argentina de sóftbol partió con toda ilusión

Racing festejó su segunda victoria seguida en el Torneo Apertura

Racing festejó su segunda victoria seguida en el Torneo Apertura

Impecable debut de Nicolás Moscardini en el Turismo Carretera

Impecable debut de Nicolás Moscardini en el Turismo Carretera

Dibu Martínez recibió tres goles en 27 minutos en la derrota de Aston Villa

Dibu Martínez recibió tres goles en 27 minutos en la derrota de Aston Villa

El Maratón Acuático El Chapetón-Paraná acelera inscripciones

El Maratón Acuático El Chapetón-Paraná acelera inscripciones

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos refuerza la detección y el tratamiento oportuno de cardiopatías congénitas

El Gobierno de Entre Ríos refuerza la detección y el tratamiento oportuno de cardiopatías congénitas

ATER: el impuesto inmobiliario urbano tendrá topes y beneficios para los contribuyentes

ATER: el impuesto inmobiliario urbano tendrá topes y beneficios para los contribuyentes

Qué vacunas deben aplicarse los chicos que empiezan primer grado

Qué vacunas deben aplicarse los chicos que empiezan primer grado

Colón palpita un fin de semana récord con la Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón palpita un fin de semana récord con la Fiesta Nacional de la Artesanía

A puro baile y alegría, Paraná vivió la primera noche de los Carnavales 2026

A puro baile y alegría, Paraná vivió la primera noche de los Carnavales 2026

Dejanos tu comentario