Las expensas en Entre Ríos registran la mayor suba interanual de la región

Un informe privado reveló los valores promedios de las expensas que se pagan en la provincia y también en CABA, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Las expensas en Entre Ríos son las que más aumentaron en la región en el último año

Un estudio privado de la consultora ConsorcioAbierto reveló que en Entre Ríos las expensas en edificios tuvieron en enero un incremento interanual del 41,8%, el más alto de la región si se compara con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde la suba fue del 38,1%; y las provincias de Córdoba, con un 41,5% de aumento respecto a igual fecha de 2025, y Santa Fe, que alcanzó un 36,2%. Sólo la provincia de Buenos Aires tuvo un alza superior, con un 48,8% .

Si se considera el aumento con respecto a diciembre, también Entre Ríos encabeza la lista de mayor suba, con un 8,4%; ya que en Santa Fe fue de un 6,5%; en CABA de un 2,5%; en Córdoba de 1,7%; y en la provincia de Buenos Aires de un 1,6%.

En un contexto en el que la inflación de enero fue del 2,9% y acumuló un 32,4% interanual, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el último informe de ConsorcioAbierto muestra que el gasto mensual en edificios continúa en alza. Y en general el impacto de la energía, los sueldos y el mantenimiento empieza a sentirse.

El mantenimiento. Las expensas de un edificio dependen de las decisiones de cada consorcio. (Foto UNO/Juan Ignacio Pereira)

¿Qué provincia de la zona tiene las expensas más bajas?

Más allá de estos datos, la paradoja es que las expensas en Entre Ríos se ubican entre las más bajas de la zona. Aunque los valores varían en base a las particularidades de cada vivienda o departamento, sus metros cuadrados y servicios con los que cuenta un edificio, se calcula que el promedio hoy en la provincia ronda los 68.847 pesos. Un valor muy por debajo de CABA, donde el promedio es de 324.404 pesos; y también de la provincia de Buenos Aires, donde rondan los 154.506 pesos; de Córdoba, cuyo promedio es de 140.632 pesos; y de Santa Fe, donde asciende a 125.049 pesos.

UNO consultó a profesionales del sector sobre esta tendencia. Al respecto, Juan Lanzi, secretario del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, explicó: “Las expensas aumentan cuando suben los sueldos de los encargados, pero se están manteniendo en un cierto nivel razonable. Dependen de los gastos centrales del edificio. Si hay reformas o arreglos importantes, ahí sí impactan más”.

Según calculó, en edificios sin grandes amenities ni servicios adicionales, el rango habitual en Paraná oscila entre 40.000 y 60.000 pesos mensuales. “Por supuesto que varía si el edificio tiene quincho, pileta o mayores servicios. Eso eleva los gastos operativos”, agregó.

En esa misma línea, el corredor inmobiliario Alberto Marchini Poleri, con más de 40 años de trayectoria en la capital entrerriana, señaló que en las expensas “confluyen una cantidad de factores” que determinan su valor. Sobre este punto, precisó: “El consumo de energía eléctrica, que se ha encarecido enormemente en los últimos tiempos, influye directamente en la iluminación de los espacios comunes. Si el monto es elevado, eso impacta en la expensa”.

Expensas Las expensas en Entre Ríos son las que más aumentaron en la región en el último año

Uno de los factores estructurales que más inciden es el costo del personal. El informe de ConsorcioAbierto muestra que en CABA el rubro “Personal y Sueldos” representa el 35% del total de gastos, mientras que en provincia de Buenos Aires alcanza el 36%. En edificios pequeños, ese porcentaje puede ser aún mayor.

En Entre Ríos, aunque no existen estadísticas públicas desagregadas por rubro, la lógica es similar. “Anteriormente los consorcios tenían un encargado fijo, y si el edificio superaba cierta cantidad de unidades funcionales había que anexar un ayudante de media jornada. Los salarios se manejaban con paritarias fijadas en Buenos Aires y eran cifras importantes. Hoy, un edificio con portero y ayudante tiene expensas que asustan”, describió Marchini Poleri.

No obstante, aclaró que no todo es ahorro y advirtió que la rotación frecuente de personal en empresas tercerizadas puede generar desorganización: “El inquilino o el propietario a veces no sabe bien con quién manejarse. Todo tiene ventajas y desventajas”.

Por su parte, Lanzi señaló que todavía hay edificios que conservan encargados, pero la tendencia es clara: “A medida que se jubilan, se están tomando empresas de limpieza tercerizadas. Eso abarata el costo”.

Postergación de obras

El informe nacional indica que el mantenimiento extraordinario y las obras representan alrededor del 8% del total de gastos. Pero en contextos de ingresos ajustados, muchas asambleas optan por postergar inversiones. “Cuando es una inversión grande para el edificio, se va postergando cuando el bolsillo es chico”, reconoció Lanzi. Sin embargo, alertó que diferir demasiado el mantenimiento puede generar un deterioro mayor y, a largo plazo, costos más altos.

Marchini Poleri fue más gráfico: “Podés tener un departamento impecable por dentro, pero si los espacios comunes dan pena, eso abarata el alquiler y el precio de venta”.

La tensión es clara: el gran desafío hoy es mantener el valor del inmueble sin ahogar a los propietarios con expensas impagables.

Desde ConsorcioAbierto brindan una serie de recomendaciones para lograrlo, entre las que incluyen sostener una mayor previsibilidad mensual, un control de costos fijos, una gestión activa de la morosidad, un menor peso de gastos extraordinarios, y atender rubros claros y trazables.

Caída del Salario poder adquisitivo Argentina.jpg

Morosidad estable en el pago de expensas

El relevamiento de ConsorcioAbierto señala que tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires el 17% de las unidades funcionales presenta deuda.

En Entre Ríos, los referentes consultados coinciden en que no se observa un nivel alarmante de morosidad. “No hay una morosidad alta. En otras épocas se vio más atraso. Hoy se mantiene una cierta cobranza equilibrada”, afirmó Lanzi. Además, recordó que el consorcista moroso enfrenta intereses punitorios y, eventualmente, gastos judiciales.

Marchini Poleri, en tanto, señaló que en un contexto de pérdida de poder adquisitivo algunas familias priorizan el alquiler y difieren la expensa: “A veces dicen ‘pago el alquiler y veo hasta dónde puedo llegar con la expensa’. Y se van acumulando”.

El dato no es menor: en algunos casos de departamentos bien ubicados en Paraná, la suma de alquiler y expensas puede acercarse al millón de pesos mensuales. “¿Cuánto te tiene que ingresar para poder afrontar eso?”, se preguntó el corredor inmobiliario.

Desafío

En Entre Ríos, donde el promedio aún se mantiene por debajo de otras jurisdicciones, el desafío es sostener esa ventaja sin deteriorar los edificios ni comprometer su valor patrimonial.

Porque, aunque hoy las expensas entrerrianas figuren entre las más bajas del país, la presión de tarifas, salarios y mantenimiento ya golpea la puerta de cada consorcio. Y la pregunta que empieza a resonar en las asambleas no es sólo cuánto se paga, sino cuánto más se podrá pagar sin afectar la calidad de vida y la rentabilidad de las propiedades.