Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Unión no se enamoró del gol y empató 0-0 en el 15 de Abril ante un limitado San Lorenzo por la fecha 5 del certamen.

Unión se jugaba mucho más que tres puntos este viernes recibiendo a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril, por la quinta fecha de la Zona A del Apertura. Mejoró claramente en comparación a lo que hizo en Santiago del Estero, pero fue una máquina de errar y terminó empatando 0-0, que le impide despegar.

"Hicimos todo para ganarlo pero el fútbol es así. Sabor amargo de no poder quedarnos con los tres puntos"- Mateo del Blanco.

"Duro, porque es un equipo grande. No merecíamos esto, hicimos mérito para quedarnos los tres puntos. Fue especial porque estuve muchos años, es mi casa. No me gustó cómo me fui, fui maltratado. Ahora me toca defender este club hermoso. Me gustaría volver, obvio. Es mi casa, me crié, me formé y tengo un cariño hermoso por San Lorenzo" -Julián Palacios.

"Contento, es mi debut. Me fui al ascenso varios años, me formó el ascenso. El partido fue complicado, ellos tuvieron muchas situaciones de peligro pero creo que defendimos bien. El VAR nos salvó, a mi me pega en la cara. Nosotros tuvimos situaciones y no las supimos aprovechar. Contento del debut y sumar, San Lorenzo te obliga a ganar"- Franco Lorenzón.

"La pelota del primer tiempo y el cabezazo a quemarropa, puse la mano y logré desviarla"- Orlando Gill.