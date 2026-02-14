Uno Entre Rios | Ovación | Unión

Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Unión no se enamoró del gol y empató 0-0 en el 15 de Abril ante un limitado San Lorenzo por la fecha 5 del certamen.

14 de febrero 2026 · 00:25hs
Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi
Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Unión se jugaba mucho más que tres puntos este viernes recibiendo a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril, por la quinta fecha de la Zona A del Apertura. Mejoró claramente en comparación a lo que hizo en Santiago del Estero, pero fue una máquina de errar y terminó empatando 0-0, que le impide despegar.

Del Blanco se lamentó por el empate de Unión

"Hicimos todo para ganarlo pero el fútbol es así. Sabor amargo de no poder quedarnos con los tres puntos"- Mateo del Blanco.

Defensa fue local ante Vélez.

Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A

Independiente ganó ante su gente.

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

Palacios dejó sus sensaciones del partido y lo que sintió al enfrentar a San Lorenzo

"Duro, porque es un equipo grande. No merecíamos esto, hicimos mérito para quedarnos los tres puntos. Fue especial porque estuve muchos años, es mi casa. No me gustó cómo me fui, fui maltratado. Ahora me toca defender este club hermoso. Me gustaría volver, obvio. Es mi casa, me crié, me formé y tengo un cariño hermoso por San Lorenzo" -Julián Palacios.

Lorenzón habló de su debut con San Lorenzo y la jugada del penal anulado por VAR

"Contento, es mi debut. Me fui al ascenso varios años, me formó el ascenso. El partido fue complicado, ellos tuvieron muchas situaciones de peligro pero creo que defendimos bien. El VAR nos salvó, a mi me pega en la cara. Nosotros tuvimos situaciones y no las supimos aprovechar. Contento del debut y sumar, San Lorenzo te obliga a ganar"- Franco Lorenzón.

Gill comentó cuál fue su mejor atajada de la noche

"La pelota del primer tiempo y el cabezazo a quemarropa, puse la mano y logré desviarla"- Orlando Gill.

Unión San Lorenzo Santa Fe abril Santiago del Estero
Noticias relacionadas
 Quique Felman preso en Miami.

Detuvieron al periodista deportivo Quique Felman en Miami

San Miguel ganó en su presentación en el torneo.

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

El Turismo Carretera arranca su año en El Calafate.

Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

Portillo  ingresó en River a los 75 y a los 77, tras una disputa de pelota, sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha.

River: Portillo se rompió el ligamento cruzado anterior

Ver comentarios

Lo último

Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A

Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

Ultimo Momento
Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A

Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Detuvieron al periodista deportivo Quique Felman en Miami

Detuvieron al periodista deportivo Quique Felman en Miami

Policiales
Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Un día trágico en nuestra ciudad: piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

"Un día trágico en nuestra ciudad": piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Ovación
Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A

Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A

River: Portillo se rompió el ligamento cruzado anterior

River: Portillo se rompió el ligamento cruzado anterior

La provincia
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

La Justicia confirmó la cautelar que obliga a San José a absorber a los 237 trabajadores de Buses Paraná

La Justicia confirmó la cautelar que obliga a San José a absorber a los 237 trabajadores de Buses Paraná

En Concordia se iniciará el plan focalizado de vacunación contra el dengue

En Concordia se iniciará el plan focalizado de vacunación contra el dengue

Dejanos tu comentario