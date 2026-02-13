Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

En el Libertadores de América , Independiente venció 2-0 al Granate con golazos de Abaldo y Ábalos y aún no perdió en el campeonato.

13 de febrero 2026 · 22:12hs
Independiente ganó ante su gente.

Independiente se impuso este viernes por la noche 2-0 ante Lanús con un tremendo golazo de Matías Abaldo y otro tanto de Gabriel Ávalos en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El ganador logró su segunda victoria consecutiva después del triunfo contra Platense en Vicente López, no perdió en este arranque y le puso punto final al invicto de su rival. En los últimos minutos, Luciano Cabral fue expulsado de manera correcta a instancias del VAR.

El Rojo lateralizó el juego durante el primer tiempo en busca de encontrar los huecos para atacar a un Granate bien cerrado en la última línea, pero mostró muchas complicaciones para concretar esos avances en llegadas claras al arco de Nahuel Losada.

Lo más trascendente de la media hora inicial pasó por sendos avances aislados de Gabriel Ávalos. El atacante ensayó un cabezazo desviado y, más tarde, aprovechó una desatención defensiva en un lateral para controlar de pecho y sacudir un remate desviado de media vuelta en el área. Sobre el cierre, Facundo Zabala probó de afuera, Santiago Montiel sacudió en las inmediaciones del área y Ávalos volvió a intentar un testazo sin éxito en la última jugada, pero ningún intento derivó en una atajada de Losada.

La principal asignatura pendiente para el equipo de Mauricio Pellegrino pasó por el aspecto ofensivo, ya que la visita no registró ataques frente a Rodrigo Rey y le costó cruzar la mitad de la cancha. Las salidas de Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo, dos de los cuatro cambios de Pellegrino para este partido, le quitaron generación de juego y definición en el último tercio y sus reemplazantes (Franco Watson y Walter Bou) estuvieron lejos de brindar las mismas características.

Estas modificaciones, a las que se suman Ronaldo Dejesús y Felipe Peña Biafore por Carlos Izquierdoz y Agustín Medina, se produjeron porque el elenco del Sur disputará la ida de la Recopa Sudamericana el próximo jueves desde las 21:30 (hora argentina) ante Flamengo. El club, además, organizó vuelos y micros para que los hinchas acompañen al plantel en el duelo de vuelta en Río de Janeiro.

Por otro lado, el entrenador Gustavo Quinteros buscó darles confianza a los titulares que lograron la primera victoria del campeonato contra Platense con la excepción del retorno de Sebastián Valdez en lugar de Juan Fedorco.

Uno de los que conservó la titularidad fue Kevin Lomónaco, quien fue noticia durante la semana tanto por su recuperación física como por su situación contractual. El defensor, pretendido por Atlético Mineiro, entrenó a la par del grupo y fue desde el inicio frente al Granate. Sobre su futuro, el zaguero había expresado en la previa: “Me llena el alma el cariño de la gente. Si no hay algo que me convenza y que sea bueno para mi futuro, voy a seguir en Independiente. Sé la clase de institución en la que estoy y trato de devolver el cariño dentro de la cancha”.

El comienzo de la segunda parte tuvo una tónica similar al primer tiempo porque Independiente siguió con la iniciativa, pero registró mayores imprecisiones y el cambio de Santiago Montiel por una dolencia física parecía quitarle una opción muy importante en ofensiva. Pero en ese momento, se activó Matías Abaldo, quien no había tenido un buen partido, pero se sacó a dos rivales de encima en una corrida y, desde el vértice izquierdo del área, clavó un tremendo derechazo contra un palo para sellar el 1-0 a los 56 minutos.

La apertura del resultado le causó un mazazo inmediato al campeón de la Copa Sudamericana, que descuidó la rigurosidad táctica que le había asegurado la valla en cero en el acto inicial. Un centro de Lautaro Millán a los 62′ sobre el lado derecho del área encontró a un solitario Gabriel Ávalos, quien se filtró a la espalda de Dejesús y ejecutó un cabezazo para mandar la pelota al fondo de la red.

Los cambios metidos por Pellegrino no alteraron la ecuación en Avellaneda y el plantel de Quinteros le arrebató el invicto. Incluso, el traspié lo hizo llegar a su tercer encuentro sin victorias porque le ganó a San Lorenzo y Unión en el estreno e igualó dos duelos seguidos ante Instituto y Talleres. Además, el Rojo lo superó en la tabla y se coloca en la segunda ubicación con nueve puntos, por detrás del líder Vélez (10) con toda la fecha por completar.

Cuando todo parecía cerrarse sin novedades, Luciano Cabral cometió una agresiva falta a Dylan Aquino en el tiempo adicionado y el árbitro, Facundo Tello, le mostró la tarjeta roja a instancias del VAR, luego de un llamado de José Carreras para revisar la acción. Más allá de la inferioridad numérica, el dueño de casa llegó al 3-0, pero el doblete de Abaldo fue anulado por un correcto fuera de juego.

Lo que sigue para Independiente y Lanús

En la próxima jornada, Independiente visitará Mendoza para enfrentarse a Independiente Rivadavia este jueves a partir de las 19:30, mientras que Lanús preparará el primer choque con Flamengo entre semana.

