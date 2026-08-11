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Entró con una camioneta a un área protegida de San Juan y dejó daños que podrían tardar un siglo en revertirse

El vehículo recorrió unos 1,5 kilómetros por la Pampa del Leoncito en San Juan y dejó huellas de hasta 25 centímetros de profundidad. Denuncian al conductor

11 de agosto 2026 · 11:18hs
Entró con una camioneta a un área protegida de San Juan y dejó daños que podrían tardar un siglo en revertirse

Una camioneta que ingresó a un sector protegido de la Pampa del Leoncito, en San Juan, quedó encajada en medio del barro y causó indignación en los vecinos. El vehículo atravesó un área que se encontraba en pleno proceso de recuperación tras las lluvias y dejó huellas sobre el terreno. El daño provocado sobre la superficie es de difícil recuperación: según las autoridades, el sector afectado podría tardar hasta un siglo en volver a su estado natural. El ingreso ocurrió después de un temporal que había favorecido la recuperación del suelo.

Tras el hecho, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, se presentó en el lugar y recorrió unos 150 metros a pie hasta llegar al vehículo. De acuerdo con el comunicado municipal, tomó esa decisión para evitar generar más daños sobre el terreno y verificar que no hubiera personas heridas o en riesgo.

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La camioneta había quedado atrapada en el barro y sus ocupantes se retiraron del lugar. El relevamiento realizado posteriormente permitió observar desde el aire la superficie afectada y dimensionar las marcas que dejó el rodado durante el ingreso y los intentos de retirarlo.

Horas después del hallazgo las autoridades lograron identificar al propietario. Se trata de un médico mendocino de 46 años. La Municipalidad de Calingasta informó además que el intendente realizó una denuncia en la Comisaría 33° para que se determine la responsabilidad correspondiente.

Podría tardar 100 años en revertirse

El principal impacto se produjo sobre un terreno arcilloso y frágil, que atravesaba un proceso natural de regeneración. Las huellas de la camioneta quedaron marcadas sobre una superficie que había comenzado a recuperarse después de las lluvias registradas en la zona.

Las autoridades indicaron que la recuperación del sector afectado podría demandar al menos 100 años. Por ese motivo, se aguardará a que la tierra se encuentre seca antes de intentar retirar el vehículo, para evitar que las tareas provoquen un deterioro todavía mayor.

Desde el Municipio remarcaron que cada ingreso vehicular puede generar daños importantes en este ambiente y reiteraron el pedido de respetar las indicaciones de protección.

La Pampa del Leoncito es patrimonio provincial y uno de los sectores naturales protegidos de San Juan.

San Juan daños área protegida
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