Paro Universitario: las dos Conadu reclaman la Ley de Financiamiento Universitario

Conadu y Conadu Histórica van al paro universitario este miércoles en reclamo de recomposición salarial y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Las federaciones Conadu y Conadu Histórica reclaman el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigen una recomposición salarial . Este miércoles concretarán un paro al que adhieren la Asociación Gremial Docentes Universitarios (AGDU ) y el Sindicato de Tranajadores Docentes Universitarios (Sitradu ), a nivel local.

Tras 300 días de su sanción el Gobierno Nacional insiste en incumplir la Ley de Financiamiento Universitario, además de no responder la demanda de recomposición salarial.

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Medidas de fuerza

Este lunes el plenario de secretarios y secretarias generales de Conadu decidió la medida de fuerza nacional este miércoles 12, reinstalar las “Carpas por la Universidad y la Soberanía” entre el 18 y el 21 de agosto y concretar un paro nacional de 48 horas los días 27 y 28 de agosto.

La jornada del 12 de agosto incluirá acciones de visibilización en defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología, con actividades previstas en el Obelisco y distintos puntos del país. En tanto, las carpas universitarias se instalarán frente al Palacio Pizzurno (CABA) y distintos puntos del país.

Por su parte, Conadu Histórica también convocó al paro del 12 de agosto y anunció un paro de una semana a partir del 18, en coordinación con las federaciones universitarias.

"Los salarios docentes acumulan una pérdida del 28%", manifestaron, pidieron reconocer la pérdida salarial de 2023 y reclamaron el 20% de aumento presupuestario destinado al funcionamiento que no fue percibido. En tanto advirtieron por los despidos en Conicet, lo que describieron como un ataque contra la ciencia y la tecnología argentina.