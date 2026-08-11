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Paro Universitario: las dos Conadu reclaman la Ley de Financiamiento Universitario

Conadu y Conadu Histórica van al paro universitario este miércoles en reclamo de recomposición salarial y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

11 de agosto 2026 · 11:05hs
Paro Universitario: las dos Conadu reclaman la Ley de Financiamiento Universitario

Paro Universitario: las dos Conadu reclaman la Ley de Financiamiento Universitario

Paro Universitario: las dos Conadu reclaman la Ley de Financiamiento Universitario

Paro Universitario: las dos Conadu reclaman la Ley de Financiamiento Universitario

Las federaciones Conadu y Conadu Histórica reclaman el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigen una recomposición salarial. Este miércoles concretarán un paro al que adhieren la Asociación Gremial Docentes Universitarios (AGDU) y el Sindicato de Tranajadores Docentes Universitarios (Sitradu), a nivel local.

Tras 300 días de su sanción el Gobierno Nacional insiste en incumplir la Ley de Financiamiento Universitario, además de no responder la demanda de recomposición salarial.

El hombre falleció, mientras que su esposa permaneció dos días a su lado con vida. La única sobreviviente se encuentra internada.

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Medidas de fuerza

Este lunes el plenario de secretarios y secretarias generales de Conadu decidió la medida de fuerza nacional este miércoles 12, reinstalar las “Carpas por la Universidad y la Soberanía” entre el 18 y el 21 de agosto y concretar un paro nacional de 48 horas los días 27 y 28 de agosto.

La jornada del 12 de agosto incluirá acciones de visibilización en defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología, con actividades previstas en el Obelisco y distintos puntos del país. En tanto, las carpas universitarias se instalarán frente al Palacio Pizzurno (CABA) y distintos puntos del país.

Por su parte, Conadu Histórica también convocó al paro del 12 de agosto y anunció un paro de una semana a partir del 18, en coordinación con las federaciones universitarias.

"Los salarios docentes acumulan una pérdida del 28%", manifestaron, pidieron reconocer la pérdida salarial de 2023 y reclamaron el 20% de aumento presupuestario destinado al funcionamiento que no fue percibido. En tanto advirtieron por los despidos en Conicet, lo que describieron como un ataque contra la ciencia y la tecnología argentina.

Paro universitario Conadu Ley de Financiamiento Universitario
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